Maká i v dešti. Cyklokrosař Ťoupalík se chystá na mistrovství Evropy

V takové, že si vysloužil i pozvánku do reprezentace na mistrovství Evropy, které se pojede 15. července ve Zlíně. A tak žádný odpočinek. I včera v dešti strávil pět hodin na kole.

„Bylo to trochu přemlouvání, ale tím, že je léto, tak se to dalo. Člověk je mokrý od hlavy až k patě, ale neprochladne. V zimě bych volil trenažér,“ vysvětloval jezdec, který letos přestoupí z kategorie do 23 let do mužské elitní.

Když se ohlédnete za mistrovstvím republiky, bylo pro vás povedené?

Asi jo. Beru to jako povedený závod. Chtěl jsem titul v U23, ale tam chyběl kousek a Kuba Otruba byl silnější. To se nepovedlo, ale celkově spokojený jsem.

Takže ambice před šampionátem byly ty nejvyšší?

Chtěl jsem ty tituly vlastně dva. V časovce jsem ale zadřel kolo a ze závodu odstoupil. To pro mě bylo trochu zklamání. Tak jsem chtěl vyhrát v kategorii do 23 let alespoň v hlavním závodě. Loni jsem byl druhý v časovce a třetí v závodě s hromadným startem, tak jsem letos chtěl dva tituly.

Všiml jsem si, že i v červnu jste jezdil v Belgii a v Holandsku povedené silniční závody...

Náš tým objíždí kvalitní letní program. Dostaneme se na dost velkých závodů v Belgii a ve Francii. Do Čech pak přijedu v docela dobré formě. Musím říct, že na silnici závodím docela rád.

V Plzni jste dojel i před Zdeňkem Štybarem. To je pro cyklokrosaře cenný skalp, ne?

To asi jo. To je asi poprvé, co jsem ho porazil. V cyklokrosu jsem nikdy neměl možnost s ním závodit, protože když ho on jezdil, tak já byl v juniorech. Tak aspoň teď na silnici. Nějaké závody jsme na silnici už jeli, ale poprvé jsem dojel před ním.

Jak jste ten závod prožíval?

Jelo se docela rychlé tempo od začátku a po asi 20 kilometrech se tam vyčlenilo 40 závodníků. Skupina se postupně zmenšovala a po polovině už se začalo závodit. Hradecký tým tam měl velkou převahu lidí a snažili se z toho co nejvíc vytěžit. Pak se to rozdělilo do malých skupin a tak nějak se jelo.

Vy jste dojížděl sám...

Zůstal jsem trochu vzadu. Zmeškal jsem nástup Hradeckých a musel jsem jet sám. Chtěl jsem se docvaknout do první skupiny, abych mohl bojovat o titul.

Roman Kreuziger si stěžoval na způsob závodění Elkovu. Na jejich neustálé nástupy. Jak jste to viděl vy?

Z pohledu závodníka, který jede proti nim, jsou ty nástupy těžké. Nevím, jestli to bylo myšlené přímo proti Romanovi, ale když se vžiju do jejich role, tak to asi museli udělat. Není to jen o jednotlivcích, ale je to týmový sport, zvlášť na silnici. Pracovali jako tým, bojovali jako tým. Roman z toho byl zklamaný. To chápu. Ale na druhou stranu, Zdeněk Štybar ukázal velkou bojovnost.

A vy? V pelotonu jste taky neměl týmové parťáky...

Nebylo to jednoduché. Jsou to různé momenty. Oni tam vždycky pošlou jednoho dopředu, a když tam byl třeba zrovna Kuba Otruba z Hradce, tak jsem musel vyrazit i já, abych se ho udržel.

Letos přestupujete v cyklokrosu do elitní kategorie. Změnil jste přípravu na nadcházející sezonu?

Do půlky prázdnin je většinou podobná. Silniční program. Od srpna začne cyklokrosová příprava, kde už se dají změnit nějaké věci. V elitní kategorii jsou delší závody, větší konkurence i tempo závodění. Mám tam už nějaké změny naplánované. V létě se navíc rád vracím z Belgie do Tábora. Trénuje se tu líp. Je tu větší klid i kopce.

Co vás ještě čeká na silnici kromě mistrovství Evropy?

Pátého července pojedu jednorázový závod v Belgii a koncem července ještě etapák ve Francii. I mistrovství Evropy je bod, kde bych chtěl být ve formě.

A pak cyklokros. Dají se nějak srovnat týmové závody na silnici a ty, když jedete sám na sebe v terénu?

Silnice mě baví a nebráním se jí. Už od juniorů jsem startoval často na silnici. S týmem jsem si teď vyzkoušel i závod Kolem Belgie s velkými týmy. Je to něco jiného než cyklokros. To, že se někdy musíte obětovat ve prospěch jiného jezdce týmu, je prostě fakt, který k tomu patří. V cyklokrosu jedete sám na sebe, ale ty závody bývají často hodně podobné.