Závod míru ukáže příští hvězdy. Bývá vstupenkou mezi profesionály

Závod míru v Jeseníkách je trochu jako výlet do budoucnosti. Během šesti let si totiž vybudoval takové renomé, že na něm startují nejlepší závodníci do 23 let z celého světa. A kdo v náročných etapách přes nejtěžší sedla Hrubého Jeseníku uspěje, téměř vždy tím odstartuje svou kariéru mezi profesionály.

„Za poslední tři roky všichni závodníci, kteří dojeli v první pětce, mimo nešťastníka Michala Schlegela, jsou ve World Tour,“ vypíchl hlavní organizátor Jaroslav Vašíček kouzlo závodu, který se pod názvem Grand Prix Priessnitz spa pojede od 31. května do 3. června.

Peloton tradičně křižuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj a letos podle Vašíčka znovu nabídne to nejlepší. „Můžeme říci, že je kvalitnější než při mistrovství světa, kde dostávají možnost účasti i takzvaní cyklističtí trpaslíci. V Jeseníkách bude skvělá konkurence v čele s mistrem světa z norského Bergenu Benoitem Cosnefroyem z Francie, národními šampiony zúčastněných zemí a v neposlední řadě česká reprezentace,“ vyjmenovává Vašíček z pořadatelské společnosti TTV Sport Group.

V Jeseníkách se Závod míru pojede už pošesté a třetí rok je zařazený do seriálu světové cyklistické federace UCI Nations’ Cup (Pohár národů), který obsahuje jen šest závodů na celém světě a spolu s Tour de l‘Avenir patří mezi dvě nejprestižnější klání mladých cyklistů do 23 let.

Vše začne ve čtvrtek 31. května v 17 hodin na Hlavním náměstí v Krnově časovkou na dva kilometry. Druhý den přijde náročná klasikářská etapa s třemi rychlostními a třemi horskými prémiemi i nejvyšším vrcholem etapy – horskou prémií Skřítek (874 m) a třemi náročnými okruhy okolo Rýmařova a cílem na náměstí Míru.

Sobota tradičně patří královské etapě, při níž závodníky čeká jedno z nejtěžších stoupání v České republice k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, které místy dosahuje sklonu 18 procent. „Tohle stoupání navíc závodníci pojedou dvakrát a etapa tu bude končit, takže to bude výživné,“ těší se Vašíček. Nedělní finále startuje v jedenáct hodin v Jeseníku na Masarykově náměstí s cílem po 160 km na Priessnitzově ulici s posledním dvoukilometrovým 12procentním stoupáním. Mezitím přijdou horské prémie Rejvíz, Příčný vrch, Hvězda, Lyra a Vidly.

Kouzlo závodu přidává soupeření v národním duchu, týmy totiž tvoří reprezentace jednotlivých zemí. V tom českém má velkou naději na start Jakub Otruba z Olomouce, který patří ve dvaceti letech mezi velké přísliby české cyklistiky a prostředí Závodu míru si osahal jako benjamínek už loni.

„Letos jezdí za Elkov a je na něm vidět velký progres. Pokud bude takto pokračovat, vyroste z něj závoďák par excellence,“ věští Vašíček a rád by ho viděl v popředí už letos v Jeseníkách. „Když to dobře půjde, mohl by být v desítce, a vzhledem k tomu, že je teprve druhý rok v mužích, tak by v dalších letech mohl usilovat o bednu,“ přeje si.

Šanci na nominaci má i další místní cyklista Jiří Petruš z Vrbna pod Pradědem. „Jezdí za stáj TopForex a vede si velmi dobře i v těžkých závodech,“ všímá si Vašíček.

„V Jeseníkách bude skvělá konkurence v čele s mistrem světa Cosnefroyem z Francie.“ Jaroslav Vašíček, ředitel ZM U23