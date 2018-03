Jarní start jen v pěti cyklistech. Přesto Elkov myslí na obhajobu

Navzdory tomu se ale hradecký tým zúčastní závodu Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš s touhou nepřerušit svoji vítěznou šňůru, kterou drží od roku 2015, od kdy závod začíná a končí ve Velké Bíteši. Předtím se startovalo a finišovalo v Brně. „Přestože kompletní nejsme a pojedeme jen v pěti, chceme se pokusit znovu závod vyhrát,“ netají trenér hradeckých cyklistů Otakar Fiala.

Nic na tom nemění ani to, že zkušenější část hradeckého kádru závodí ve Francii. Vedle zmíněných tří posledních vítězů české jarní klasiky, která je i letos úvodním podnikem Českého poháru, tam startují Bárta, Hačecký a Kukrle. V Česku tak zůstali Černý, Otruba, Rajchart, Zahálka a Polák Konwa. Pro Černého, loňskou posilu hradecké stáje, to platí až od pátku. „Zatím trénoval ve Španělsku, kde má zázemí, připojí se k nám až na víkendové závody,“ vysvětlil Fiala.

Právě loňský vicemistr republiky v závodě jednotlivců s hromadným startem by mohl být jak dnes v moravském Hlohovci, tak hlavně v neděli na trati mezi Velkou Bíteší a Brnem velkou oporou. „Bohužel se potýkal v minulých dnech s nemocí, tak uvidíme, jak na tom bude. Podle toho a podle průběhu závodu se rozhodne, na koho tým pojede,“ uvedl trenér. Nedělní Velké Bíteši předchází sobotní rovněž už tradiční klání v Hlohovci, které se do Českého poháru nezapočítává.

Hradecká stáj, jejíž největší zimní posilou určitě je zkušený a největšími světovými závody ostřílený Jan Bárta, zahájila sezonu tradičně závody v Chorvatsku a ve Slovinsku. Po nich ale přišla změna, místo soustředění se na úvodní domácí podniky tým rozdělil. „V této sezoně nás čeká víc startů v zahraničí, máme výhodu i v tom, že jsme se mezi stájemi třetí divize umístili loni na třetím místě. Tomu přizpůsobíme program domácích závodů a sestavu,“ vysvětlil ředitel stáje Vladimír Vávra.

Dosavadní závody, které tým v úvodu sezony absolvoval, mají jedno společné. Většinou se odehrávají ve velké zimě. Příklad? V Normandii se druhá etapa jela za teploty, která za celou dobu nepřesáhla jeden stupeň. „Bohužel nás to provází už od soustředění ve Španělsku, letos je to mnohem chladnější než v minulých letech,“ uvedl Vávra. Přesto změnu v podobě startu ve Francii, kde tým závodí od pondělka a kde závod potrvá do zítřka, považuje za dobrý krok

„Výborná konkurence, navíc velmi dobře zorganizovaný závod, který se těší velké přízni fanoušků,“ hlásí z Normandie. Nikdo z hradeckých jezdců sice na čelních příčkách zatím nefiguruje, ale až na Hačeckého a Kaňkovského mají na nejlepší minimální ztrátu.