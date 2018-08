Kukrle po královské etapě Czech Cycling Tour: Moje největší vítězství

Michael Kukrle se řítil po silnici z kopce do Šternberka, zalehnutý za řidítky v aerodynamické poloze stíhal vedoucího Riccardo Zoidla. Tolik toužil právě tuhle etapu Czech Cycling Tour vyhrát. Stahoval ztrátu metr po metru a právě v okamžiku, kdy míjeli místní porodnici, v níž Kukrle před třiadvaceti lety poprvé vykoukl na svět, stáhl i ten poslední a kolem Rakušana se přehnal. Ve spurtu už si nenechal triumf vzít a cílem projel s rukama nad hlavou. „Tohle vítězství je zatím nejvíc, co jsem dokázal,“ zářil štěstím závodník hradecké stáje Elkov Author.

Těch symbolů měla královská etapa pro Kukrleho ještě mnohem víc, vždyť startovala v Mohelnici, kde vyrůstal, a vedla přes Jeseníky, kde nyní v Hanušovicích žije. V jeho případě se tedy opravdu dá říct, že na 178 kilometrů dlouhé etapě znal každý kámen a díru v silnici.

Přesto mu to bylo málo. „Konkrétně na tuhle etapu jsem se připravoval delší dobu. Po mistrovství republiky jsem v těch jesenických kopcích po trati trénoval, protože to mám z Hanušovic kousek. A ve Šternberku jsem hodněkrát jezdil kopec na Ecce Homo za autem, které řídila přítelkyně,“ prozrazuje.

Czech Cycling Tour je čtyřdenní závod a co do kvality startovního pole i kategorie UCI také náš nejlepší. Za předchozích osm let už získal svou tvář, kterou výrazně nemění – na úvod týmová časovka, pak spíše rovinatější etapa, v sobotu horská a vyvrcholení na náročných okruzích v Dolanech u Olomouce.

Právě horská etapa nese přízvisko královská a není v tom žádná nadsázka, vždyť letos během ní peloton vyšplhal na pět horských prémií a další tři byly při závěrečných okruzích na Ecce Homo u cílového Šternberka. Celkové převýšení: 4 282 metrů.

Na strmých silnicích v Jeseníkách se rodí legendy. V minulých letech tu dvakrát slavně zvítězil Leopold König, letos připsal další český příběh Kukrle, ačkoliv se za čistokrevného vrchaře nepovažuje. „Být cíl někde na dlouhém prudkém kopci, asi bych nevyhrál,“ přiznává, „ale ten kopec u Šternberka mi sedí. Na začátku je prudká část s kostkami, ale vychází to na dvě minuty, takže jsem věděl, že se musím zmáčknout. A zbytek kopce už není tak prudký, jede se třicítkou, takže jsem si v háku docela i odpočinul.“ V posledním okruhu se na kostkovém výjezdu utrhla pětice i s Kukrlem a sotva se trať přehoupla do mírnější asfaltové části, začal odjíždět lídr celkového pořadí Zoidl. Kukrle marně zkoušel zbytek soupeřů setřást nástupem přes vrchol, ale získal aspoň rychlost a díky tomu se mu podařilo Zoidla trochu nečekaně dotáhnout ve sjezdu.

„Jsou tam jen dvě zatáčky, které mám vyzkoušené a v jedné jsem Zoidla asi také trochu stáhl, protože není až tak dobrý technik a v balíku se docela bojí. A hlavně váží o deset kilo méně, takže ve sjezdu mi to musí jet lépe,“ pokračuje.

Na posledním kilometru nebyl čas na žádné taktizování, pronásledovatelé se valili za českorakouskou dvojicí s titěrnou ztrátou. „Na nic jsem nečekal, jel jsem pořád doraz a věřil, že Zoidla můžu přespurtovat. Utrhl jsem ho v posledních dvou zatáčkách před cílem, které byly na kostkách,“ popisuje mladý cyklista genezi svého (zatím) životního triumfu. „Domácí etapa! Vlastně celý závod mám v okolí, takže pocity jsou parádní,“ netají se Kukrle, který v celkovém pořadí skončil jedenáctý. O pouhé dvě vteřiny a jednu pozici za nejlepším Čechem Danielem Turkem z Israel Cycling Academy.

Cyklistice se přitom Kukrle začal vážně věnovat poměrně pozdě, až v juniorském věku. V první třídě začínal s plaváním a později dělal triatlon. „V sedmnácti jsem startoval na prvním závodě, byl to Český pohár, a hned jsem ho vyhrál. Cyklistika mě vždycky lákala, a když jsem viděl, že můžu závodit s nejlepšími, mělo smysl k ní přestoupit,“ vzpomíná na své cyklistické začátky.

A nyní, o šest let později, si zapsal první etapové vítězství na závodě 1. kategorie UCI. Životní přestup do jiné stáje ale nevyhlíží. „Teď jezdím za Elkov Author a není důvod měnit tým, protože program máme dobrý, zázemí také, a to i díky Olympu, centru sportu ministerstva vnitra,“ pochvaluje si.

Ve 23 letech udělal první velký krok v zatím krátké kariéře. „Zatím se rok od roku zlepšuji. Teď ještě musím ukázat svou sílu i na jiných závodech a častěji,“ je si vědom Kukrle.