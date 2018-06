Jak Satoranský nepřál Jelínkovi a Balvín docílil životního úspěchu

Minulá neděle je přitom dostala do jiné nálady - přešťastný byl David Jelínek, rozmrzelý Tomáš Satoranský a nespokojený Ondřej Balvín. Během šesti dnů a šesti zápasů vzplály a vyhasínaly naděje.

Po historické šanci totiž nejprve sahala MoraBanc Andorra, v Barceloně se v prvním čtvrtfinále zaskvěla 94:76. Katalánce doslova ničila, padalo jí takřka vše...

Už v první čtvrtině trefila sedm trojek na sedm pokusů. Vynikal i český křídelník David Jelínek, v první půli nastřílel 11 bodů (nakonec u nich zůstalo, protože v té druhé se rozstřílel Jaka Blažič, autor 14 bodů).

A protože doma Andorra často neprohrává, další blamáž velkoklubu z katalánské metropole byla na spadnutí.

David Jelínek (ve žlutém) z Andorry uniká Edwinu Jacksonovi z Barcelony.

Jenže venkovní duel favorit zvládl, v Andoře vyhrál 85:81. Spasitelem hostujícího celku se stal Ante Tomič - tento obří chorvatský pivot zapsal 19 bodů a v koncovce proměňoval klíčové trestné hody. Jelínek měl na kontě devět bodů.

Série se musela rozhodnout v barcelonském Palau Blaugrana. A zopakovat venkovní výhru, to se jevilo pro celek z pyrenejské zemičky jako těžká, přetěžká výzva.

Pátek to potvrdil. Hosté podlehli 71:91 a jejich sny o španělské medaili a historicky prvním postupu do Euroligy se rozplynul.

Nejhezčí momenty ze série Barcelona - Andorra:

Jelínek i ve třetím čtvrtfinále patřil mezi nejlepší střelce svého týmu, když zaznamenal 11 bodů. ukázal, že ho závěr sezony zastihl ve velmi dobré formě.

Barcelonu znovu vedl Tomič (15 bodů a 10 doskoků), připojil se k němu maďarský křídelník Ádám Hanga (15 bodů, dva bloky a tradičně kvalitní obranná činnost).

Brněnský rodák Jelínek měl důvod být nešťastný, zato pražský rodák Tomáš Satoranský neskrýval spokojenost. Teď je sice hráčem Washington Wizards, ale v Evropě patří jeho srdce Kataláncům. Jako bývalý hráč Barcelony zajel na play off, aby tým podpořil.

Tomáš Satoranský a jeho žena Anna fandí Barceloně proti Andoře:

Po barcelonském obratu z 0:1 na 2:1 a zklamání pro Andorru bylo zároveň jasné, že si ten lepší ze série Valencia - Gran Canaria vybojuje postup do Euroligy.

Vstupenku do nejprestižnější evropské soutěže totiž mají Real Madrid, FC Barcelona a Baskonia dlouhodobě jistou, čtvrté místo pro Španělsko pak vybojuje ten nejlepší ze zbytku ligového pole.

Loni se to povedlo Valencii, která dokráčela dokonce až k titulu (na cestě porazila Barcelonu, Baskonii i Real) a oslavila třicáté výročí od založení klubu.

A letos... Letos, na podzim, si poprvé Euroligu zahraje Herbalife Gran Canaria. Z postupu mezi nejlepší klubové týmy se může těšit i český pivot Ondřej Balvín, navíc coby jeden z ústředních tahounů.

Pětadvacetiletý pivotman dosáhl postupem do španělského semifinále a zároveň do Euroligy životního výsledku. A je velká šance, že si soutěž poprvé v kariéře zahraje - ať už za současného zaměstnavatele, anebo na jiné adrese. Zabránit by mu v tom mohla snad jenom nabídka zpoza oceánu.

Celek z Las Palmas přitom do čtvrtfinálové série vstoupil bídně, ve Valencii padl 56:71. Rozstřílel je Sam Van Rossom (17 bodů, pět trojek ze sedmi pokusů). Balvín sice doskočil devět míčů, ale přidal jen dva body.

Na Kanárských ostrovech to v odvetě dopadlo zcela jinak. Gran Canaria vrátila úder výsledkem 97:70. Xavi Rabaseda vysázel 22 bodů, Marcus Eriksson zapsal 15 bodů. Balvín přidal šest bodů a čtyři doskoky.

Závěrečný zápas série se konal ve Valencii, s velkou výhodou pro domácí, protože z Pavelló Municipal Font de San Lluís si hosté obvykle výhry neodvážejí.

A těsnější to být ani nemohlo. Hosté vydřeli vítězství 92:89 až v prodloužení. To jim zajistil Gal Mekel dvěma úspěšnými trestnými hody pouhou jednu desetinu před koncem základní doby. Ještě čtyři minuty před koncem Gran Canaria prohrávala 60:70...

Klíčové momenty ze třetího čtvrtfinále Valencia - Gran Canaria:

Velký večer odehrál švédský křídelník Eriksson, autor 18 bodů (trojky 6/8). Pomohli mu Mekel (12 bodů a osm doskoků), Rabaseda (10 bodů). A také Balvín, který se v klíčovém zápase blýskl double double 12 bodů a 12 doskoků.

Valencii nestačilo 22 bodů od člena zlaté španělské generace Fernanda San Emeteria ani 17 bodů od belgického reprezentanta Van Rossoma.

Gran Canaria teď v semifinále narazí na vítěze základní části Real Madrid a Balvína čekají souboje se svým velkým rivalem Edym Tavaresem. Druhou dvojici tvoří Baskonia a Barcelona.

Ondřej Balvín a jeho spoluhráči oslavují postup do Euroligy: