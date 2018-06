Na Boleváku brali tituly v cross triatlonu Kubíček a Karásková

Už při nájezdu do druhého cyklistického bylo jasné, že zbytek závodu, který byl zároveň druhým dílem Českého poháru v terénním triatlonu, pro ně bude sólovou akcí.

„Vítězství je super. Slušně jsem zaplaval, ale potom na kole to byl očistec. Trať sice profilově nevypadá tak náročně, ale když jedete podlahu a k tomu sám, tak je to vždycky moc těžké,“ líčil v cíli 38letý Jan Kubíček z Karlových Varů, který tak v Plzni obhájil loňské prvenství.

V ženách podle očekávání triumfovala o rok starší Helena Karásková. Bývalá běžkyně na lyžích, která se ještě pod jmény Balatková a Erbenová zúčastnila dvou zimních olympijských her, doběhla do cíle s více než čtyřminutovým náskokem před dvojicí Plzeňanek – Janou Brantlovou a Jindřiškou Zemanovou. „Velké teplo mi ani nevadilo. Rozhodlo se v cyklistice, ale i když můj náskok vypadá pohodově, musela jsem do toho pořádně šlápnout,” přiznala Karásková.

Stejně jako Kubíček se na plzeňském šampionátu představila jen týden po startu v klání světové série Xterra v horách u italského jezera Lago di Garda, který ovládla.

„Vážím si toho, co Honza Řehula dělá pro český triatlon. A když mě pozve, tak rád přijedu, ať je to pohár, nebo mistrovství,“ smekl pak Kubíček před šéfem šampionátu a bývalým skvělým triatlonistou, bronzovým medailistou z olympijského Sydney 2000.

V Plzni Řehula velel organizačnímu týmu, který pro terénní triatlonisty připravil tratě 0,9 km plavání, 25 km na horském kole a sedm kilometrů běhu. „Tratě byly náročnější než loni. Na cyklistickém okruhu závodníky čekaly tři větší kopce a dvě náročnější sjezdové pasáže, tam se hodně rozhodovalo,“ mínil Řehula.

Nejlepším závodníkem z kraje mezi muži byl rokycanský Petr Minařík, který skončil na osmém místě. Díky stříbrné Janě Brantlové z Triatlonové akademie a třetí Jindřišce Zemanové (za svobodna Bejstové) zůstaly dvě medaile v Plzni.

Šampionátem v cross triatlonu, který byl zároveň nominačním závodem na říjnové mistrovství Evropy na Ibize, vyvrcholil dvoudenní Triatlonový festival, který Řehula uspořádal v Plzni již potřetí. Na startu se v pátek a v sobotu objevily na čtyři stovky závodníků, na Boleváku navíc pořadatelé připravili i velkolepý Dětský den.