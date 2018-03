Prázdniny Mansourové a Češky? Nic speciálního. Ona na Floridě, on v Děčíně

„Ty kruhy teď se mnou budou všude,“ povídá o svém přívěsku.

Cortney Mansourová, dcera amerických rodičů, narozená v kanadské Regině, byla v Pchjongčchangu coby krasobruslařská reprezentantka Česka. Pas své nové země přidala ke dvěma, které již vlastnila. A občas v tom má na letišti zmatek.

S Michalem Češkou, rodákem z Děčína, tančí na ledě už pátým rokem. Jejich základnou se stalo středisko Novi v americkém státě Michigan, kde na ně dohlíží Igor Špilband, tvůrce světových šampionů i medailistů.

Předloni mile překvapili 13. místem na mistrovství Evropy. Jenže takřka celou další sezonu museli takřka vypustit. Sešli (u rozhodčích) z očí, sešli i z mysli. Vrátit se na někdejší pozice se jim v letošní zimě nepovedlo. Ale povedla se jim na výbornou zářijová olympijská kvalifikace v Oberstdorfu. Z ní si vybojovali letenky do Pchjongčchangu.

„A vzpomínky na olympiádu máme úžasné. Je to něco, co už nikdy nemusíme zažít a na co nikdy nezapomeneme,“ říká Mansourová.

Na hrách skončili třiadvacátí, z krátkého programu mezi dvacet nejlepších tanečních párů do finálových volných jízd nepostoupili. Stejně jako v lednu na mistrovství Evropy v Moskvě.

A nepovedlo se jim to ani do třetice nyní na světovém šampionátu v Milánu.

Když s nevýhodným startovním číslem 3 dobruslili, ještě doufali. Vždyť rozhodčí je ocenili jejich nejlepším bodovým ziskem v sezoně 55,27 bodu.

„Já si také myslím, že to byl náš nejlepší letošní program,“ říkal Češka. Partnerka přitakala: „Chtěli jsme zajet dobře a užít si to. To jsme udělali.“ Ačkoliv ty body... „My nikdy nejsme s body úplně spokojení. Vždycky říkáme, že to mohlo být o trochu výš.“

Pravda, osobní rekord mají ještě o tři body vyšší. K němu se chtěli přiblížit.

Po olympiádě Mansourová i Češka onemocněli. „Bylo to s námi nahoru dolů, ztratili jsme trochu tréninku. Proto jsme šťastni, že jsme i přesto zvládli takhle zajet,“ vyprávěla ona. Protože všechno zlé je i pro něco dobré, Češka připustil, že kvůli tréninkovému výpadku alespoň docela zrelaxoval. „Po programu jsem dneska ani nebyl unavený.“

Ale další program, ten finálový, si v sobotu už nezajedou. Jejich sezonní maximum stačilo na 26. místo, těsně za další Češkou Lucií Myslivečkovou, která ve slovenských barvách závodila s Lukášem Csolleyem.

Postupová dvacítka zůstala více než pět bodů vzdálena.

Čímž jejich sezona skončila.

Je jim 25 a 23 let, jsou stále mladí, možná byste nyní očekávali větu: Olympijský zážitek nás namotivoval do další práce, protože v Pekingu 2022 ho chceme zažít znovu.

Uslyšíte však jen první část této věty. Zda vydrží až do her v Pekingu, vám nepoví. Příprava v Michiganu je velmi drahá a mohou si ji dovolit jen díky finanční podpoře rodičů Mansourové. Navíc sama krasobruslařka po večerech trénuje děti, aby si přivydělala.

Také proto nyní říká: „Budeme se rozhodovat rok od roku a uvidíme, co se stane. Nedokážeme teď pořádně říci, ani co bude příští týden. Pojedeme nejdřív na prázdniny, odpočineme si. Byla to dlouhá sezona.“

Cortney Mansourová a Michal Češka na MS v krasobruslení v Miláně

Pod pojmem prázdniny si každý představí jiné místo.

„Já se vracím domů na Floridu,“ zahlásila Mansourová. Na Floridu se její rodiče z Kanady přestěhovali, pobývá tam, pokud zrovna není s partnerem na jejich tréninkové základně nebo na závodech. „Nikam se nechystám, budu prostě jen doma a občas vyrazím na pláž.“

Češka má podobné, byť zároveň geograficky i zcela odlišné plány: „Já si taky vystačím s tím, že strávím nějaký čas v Děčíně a v Praze. Stejně jako Cortney nic speciálního na prázdniny neplánuju.“

I když jak se to vezme...

„Pro nás je vlastně speciální, že můžeme být chvíli jen tak doma,“ prohodí Mansourová.