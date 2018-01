Cleveland ukončil černou minisérii, Thomas zářil už při své premiéře

Cleveland hosty z Portlandu zpočátku nijak neválcoval, v první půli prohrával až o deset bodů, ale rozdíl na přelomu poločasů rychle smazal a druhých 24 minut ovládl 74:54.

LeBron James šéfoval 24 body, osmi asistencemi, šesti doskoky a čtyřmi zisky při 59procentní střelbě, tentokrát však byla hlavní pozornost upřena na jeho nového hvězdného parťáka Isaiaha Thomase. Malý velký muž konečně vyléčil kyčel a může začít nahrazovat Kyrieho Irvinga, za kterého byl vyměněn z Bostonu.

Thomas měl odehrát jen osm až 12 minut, ale nakonec na ploše coby první náhradník strávil minut 19. Proměnil polovinu ze 12 střel, ke svým 17 bodům zaznamenal ještě tři asistence a dvě ztráty.

Úspěšný střelecký večer završili ještě Kevin Love s 19 body (a sedmi doskoky), Jae Crowder se 17 body či Dwyane Wade s 15 body (a osmi doskoky).

Isaiah Thomas poprvé za Cleveland:

Do sestavy poražených Blazers se po zranění vrátil Damian Lillard a s 25 body byl nejlepším střelcem utkání, má i šest asistencí, ale také sedm ztrát. Jusuf Nurkič ho doplnil 23 body a sedmi doskoky, C. J. McCollum zvládl 19 bodů a Evan Turner se dostal na 15 bodů plus osm doskoků.

San Antonio si poradilo v New Yorku 100:91 hlavně zásluhou dua LaMarcus Aldridge - Kawhi Leonard, které se postaralo o více než 50 procent jeho bodů. Aldridge zaznamenal 29 bodů, Leonard za necelých 31 minut zvládl 25 bodů, osm doskoků či čtyři zisky. Manu Ginóbili je podpořil 12 body, Pau Gasol 11 body a osmi doskoky.

Na pozici nejlepšího střelce Knicks se dostal náhradník Michael Beasley, k 18 bodům přidal devět doskoků. Kristaps Porzingis zaznamenal 13 bodů a devět doskoků a na 13 bodů se dostali i Lance Thomas a Courtney Lee, Enes Kanter na tom byl jen o bod hůř.

Phoenix doma udolal Atlantu 104:103, ačkoli v závěru prohrával 93:101. Pak ovšem předvedl jedenáctibodovou sérii; o osm finálních bodů Suns se postaral Devin Booker. V poslední sekundě zápasu už Hawks pouze snížili z ruky Dennise Schrödera, který místo tříbodové střelby zvolil netaktický nájezd do koše.

Druhým domácím hrdinou koncovky je Marquese Chriss, který trefil důležitou trojku na 96:101 a za stavu 102:101 zablokoval pokus Taureana Prince.

Blok Marqueseho Chrisse na Taureana Prince:

Celkově si Booker zapsal 34 bodů a byl střeleckou hvězdou večera, k nim dodal sedm asistencí, pět doskoků a tři zisky, ale také napáchal osm ztrát. T. J. Warren pomohl 31 body a Chriss se dostal na 17 bodů a 11 doskoků.

Ersan Ilyasova byl nejlepším hráčem Atlanty s 21 body a devíti doskoky, Schröder a Kent Bazemore se setkali na 20 bodech a Marco Belinelli přidal 16 bodů.

Výsledky NBA

Cleveland - Portland 127:110

New York - San Antonio 91:100

LA Clippers - Memphis 113:105

Sacramento - Charlotte 111:131

Phoenix - Atlanta 104:103