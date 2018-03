Portland k neporažení, otočil bitvu s Lakers. San Antonio spasil Parker

LeBron James dominoval při výhře svého Clevelandu nad Detroitem 112:90, když za pouhých 28 minut nastřádal 31 bodů (pět trojek ze sedmi pokusů), sedm doskoků a sedm asistencí. Skvělý výkon podal na začátku druhé půle, za čtyři a půl minuty stihl 13 bodů.

Klíčové však bylo, že zazářil alespoň jeden z jeho spoluhráčů - osobními rekordy 22 bodů a 15 doskoků se blýskl Larry Nance Jr., který v základní sestavě nahradil zraněného Tristana Thompsona. Nance senior, jehož číslo 22 visí u stropu clevelandské haly Quicken Loans Arena, nemohl být po zápase pyšnější: „Dneska jsem otec Larryho Nance mladšího.“

Za úvodních devět minut na hřišti neminul pětadvacetiletý pivot jedinkrát koš a zaznamenal 11 bodů a sedm doskoků.

„Nevěděl jsem, že umí střílet i ze střední vzdálenosti. V LA (Lakers) to nedělal, ale co přišel, dokonce jsem ho viděl proměnit trojku,“ vtipkoval jeho trenér Tyronn Lue. „Spoluhráči mě skvěle uvolňovali a mně stačilo ty lehké střely proměňovat. A to se mi dařilo,“ usmíval se Nance.

Pozici v základní pětce využil i Rodney Hood, když nastřílel 13 bodů. Cedi Osman coby náhradník zaznamenal 12 bodů. Cavaliers tak přečkali i absence dalších zraněných hráčů Kevina Lovea a Jeffa Greena.

Blake Griffin vedl Detroit 25 body, osmi doskoky a pěti asistencemi, Andre Drummond zapsal 15 bodů a devět doskoků (přišel o osmnáctizápasovou sérii s double double). Pistons se však po deváté porážce z 11 zápasů vzdaluje vyhlídka play off.

Larry Nance Jr. v zápase s Detroitem:

San Antonio bojovalo o domácí výhru nad slabým Memphisem až do posledních sekund, nakonec uspělo 100:98. Z posledních deseti utkání odcházejí Spurs jako vítězové teprve podruhé. Grizzlies padli počtrnácté za sebou.

Texasany táhli muži z lavičky, nastříleli celkem 67 bodů. O 23 z nich se postaral Tony Parker, jedná se o jeho nejlepší střelecký výkon v sezoně. V polovině čtvrté části zaznamenal osm bodů svého týmu za sebou a zařídil trhák 93:87. Davis Bertans obstaral 17 bodů, z toho 13 v poslední části, další náhradník Danny Green 14 bodů. Do sestavy Spurs se vrátil LaMarcus Aldridge, ale zvládl jen sedm bodů a osm doskoků.

Marc Gasol ovládl bratrský duel, když vedl Memphis 23 body a 10 doskoky (Pau Gasol má na kontě pouze dva body a sedm doskoků), Dillon Brooks zapsal 21 bodů, JaMychal Green 14 bodů a 15 doskoků a Kobi Simmons 13 bodů.

Tony Parker v zápase s Memphisem:

Vynikající výkon Damiana Lillarda přinesl Portlandu výhru 108:103 nad LA Lakers. Pět a půl minuty před koncem Blazers ztráceli 11 bodů, jenže Lillard trefil čtyři trojky za sebou a zavelel k obratu. Celkem nastřílel 39 bodů, v poslední čtvrtině 19. C. J. McCollum sekundoval Lillardovi 22 body, Jusuf Nurkič obstaral 16 bodů a 16 doskoků.

Lakers šli do duelu s Portlandem s pěti výhrami za sebou, ale znovu potvrdili, že se jim proti Blazers výsledkově nedaří, prohráli s nimi popatnácté za sebou. Jejich nejlepším střelcem byl Julius Randle s 21 body, zapsal i devět doskoků. Isaiah Thomas má na kontě 19 bodů, proměnil však jenom pět z 21 střel. Kentavious Caldwell-Pope stihl 16 bodů a devět doskoků.

Damian Lillard kontroluje zápas s Lakers:

Boston i bez ústředního rozehrávače Kyrieho Irvinga snadno uspěl v Chicagu 105:89. V zápase vedli až o 37 bodů. Základ vítězství položili Celtics už v první čtvrtině, kterou vyhráli 35:16. Do poločasu soupeři dovolili jen 29 bodů, což je pro Bulls nejméně v sezoně.

Jaylen Brown byl hlavní ofenzivní zbraní Celtics s 21 body, Jayson Tatum obstaral 14 bodů a Al Horford s Terrym Rozierem dodali po 13 bodech. V dresu Bulls si Denzel Valentine dorovnal osobní rekord 20 bodů, Lauri Markkanen zapsal 12 bodů.

Po Washingtonu dokázala Indiana přehrát i dalšího rivala v boji o pořadí Východní konference - Milwaukee udolala 92:89. Bojan Bogdanovič tomu pomohl vyrovnaným sezonním rekordem 29 bodů. Victor Oladipo si odnesl 14 bodů, ale trefil jen pět z 19 střel, navíc desetkrát ztratil míč.

Eric Bledsoe vedl Bucks 26 body, Janis Adetokunbo se postaral o 18 bodů, 12 doskoků a pět bloků, šanci poslat zápas tříbodovou trefou do prodloužení však odmítl. Jabari Parker zvládl 15 bodů za 24 minut.

Bojan Bogdanovič velel Indianě proti Milwaukee:

Utah má „povinnou“ domácí výhru 94:80 proti Orlandu, směřujícímu svou pozornost k draftu. Rudy Gobert velel Jazz 21 body a 17 doskoky, Donovan Mitchell zvládl 19 bodů a Joe Ingles nastřádal 18 bodů, osm asistencí a sedm doskoků. Ricky Rubio je na 12 bodech a osmi asistencích.

Nikola Vučevič do statistik Magic zaznamenal 15 bodů a 12 doskoků, Aaron Gordon ho doplnil 13 body, Evan Fournier 12 body.

Miami si poradilo s Phoenixem 125:103 a dotáhlo se na Milwaukee na sedmém místě v pořadí Východní konference. Hassan Whiteside pomohl Heat 24 body, 14 doskoky a třemi bloky. Goran Dragič obstaral 17 bodů a Kelly Olynyk zvládl 15 bodů plus osm asistencí. Suns nestačilo ani 31 bodů v podání Devina Bookera. T. J. Warren přidal 19 bodů.

Výsledky NBA

Cleveland - Detroit 112:90

Indiana - Milwaukee 92:89

Miami - Phoenix 125:103

LA Lakers - Portland 103:108

San Antonio - Memphis 100:98

Utah - Orlando 94:80

Chicago - Boston 89:105