Clevelandské čistky: pakovat se musí nejstarší, nejmenší i největší

Basketbalový Cleveland přes léto zatřásl sestavou, získal Dwyanea Wadea, Isaiaha Thomase, Jaeho Crowdera, Derricka Rose, Josého Calderóna, Jeffa Greena, Cediho Osmana i Anteho Žižiče.

Osm z patnácti jmen je nových.

Příliv posil však nutně přináší také odchody. S těžkým srdcem se Cavaliers rozhodli odeslal svého nejstaršího hráče, už sedmatřicetiletého křídelníka Richarda Jeffersona, do Atlanty. A stejným směrem zamířil také rozehrávač Kay Felder, se 175 centimetry pro změnu nejmenší muž soupisky.

„Tohle bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které je potřeba udělat. Oba bychom tu chtěli mít,“ netěší loučení generálního manažera Kobyho Altmana.

Atlanta Hawks, celek v přestavbě, s oběma muži rovněž nepočítá, již brzy se z nich stanou volní hráči. Do tohoto „kšeftu“ tým z Georgie šel, protože navrch získává tři miliony dolarů a dvě volby ve druhém kole draftu.

Jefferson přitom v dresu Cavaliers v posledních dvou ročnících viditelně ožil, i během letošního finále patřil k těm mužům Clevelandu, kteří dokázali hvězdné skvadře Golden State Warriors konkurovat.

Stále mu to skvěle skákalo. Navíc díky svým zkušenostem a nadhledu tvořil cennou součást kabiny.

„RJ je zosobněním všeho, co si jen od veterána přejete,“ ví Altman.

Sám Jefferson přitom loni koketoval s koncem kariéry a také letos v létě váhal. Ale chtěl zažít ještě jednu jízdu play-off - s Cavaliers to nebude. Negativní zkušenost v podobě čerstvé výměny jej nicméně nezlomila, už prohlásil, že hodlá v kariéře pokračovat.

Zabolel i konec dvaadvacetiletého Kaye Feldera - nadějný rozehrávač sice ve své vstupní sezoně do NBA mnoho prostoru nedostal, ale učil se. A každá ztráta mladíka s nováčkovským kontraktem mrzí.

Do Clevelandu za Jeffersona s Felderem putují práva na Dimitriose Agravanise a Sergije Gladyra. Větší šanci se do NBA ještě podívat má dvaadvacetiletý Řek Agravanis, aktuálně hráč Olympiakosu Pireus. Už osmadvacetiletý Ukrajinec Gladyr působí v AS Monaco. Teď však posloužili pouze jako protiváha.

S jedním z favoritů na titul se rozloučil také Edy Tavares, s 222 centimetry pro změnu nejvyšší muž na soupisce Cavs. Kapverďan dostal na jaře prostor pouze v jednom zápase základní části. Během play-off si v tréninku zlomil ruku a šance na další minuty mu zhasly. Že si vynikající blokař místo znovu nevybojuje, to se zdálo být takřka jisté.

A v klubu končí rovněž Kendrick Perkins. Zkušený, už dvaatřicetiletý pivot v minulém ročníku léčil zranění. Teď zhubnul, získal fyzičku a doufá v další příležitost. V některém z méně nabušených kádrů NBA by se jí mohl dočkat.

Poslední clevelandský řez se týká třiadvacetiletého křídelníka Isaaca Hamiltona, který byl v kempu vlastně pouze do počtu. Letošní absolvent UCLA musí doufat, že první profesionální šanci dostane jinde.