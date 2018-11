Chrudim se jde rvát o Final Four futsalové Ligy mistrů, dorazí elita

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii David Drozd bude dnes v případě výhry nad Spartou s chrudimskými spoluhráči slavit další ligové zlato pro klub. | foto: Radek Klier

dnes 10:01

Do Chrudimi se valí futsalová honorace. Na tamním zimním stadionu se totiž od středy do soboty uskuteční boje v elitní fázi Ligy mistrů o jediné postupové místo do Final Four a dorazí týmy plné hvězd: kazašský Kairat Almaty, dvojnásobný šampion soutěže, nadupaná italská Pescara a také běloruský mistr Lida, která bude rovněž kousat.