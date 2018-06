Trojskokan Taylor se na Tretře ukáže jinak. Poběží čtyřstovku

Americký trojskokan Christian Taylor, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa, bude jednou z největších hvězd středeční Zlaté tretry Ostrava.

Jenže místo své disciplíny, která letos není v programu mítinku, poběží 400 metrů...

A proč se představí v běhu?



„Letos není světový šampionát ani olympiáda, takže se rozhodl, že bude střídat trojskok a čtvrtku. A my jsme toho využili, když jsme letos dali přednost dálce před trojskokem. Ale řekli jsme si, že chceme mít Taylora, a tak jsme ho pozvali na čtyřstovku.“

Alfonz Juck věří, že by Taylor s Ostravě poprvé ve své kariéře mohl 400 metrů běžet pod 45 vteřin. „Blíží se jim, takže u nás by je mohl překonat.“ Nejblíže jim byl na mítinku v nizozemském Hengelu – 45,07.



Christian Taylor patří mezi mimořádně všestranné atlety. „Trojskok si vybral jako disciplínu, která mu nejvíce sedí,“ upozornil Juck. „Ale i na čtyřstovce a dálce, kterou také zkoušel, by se prosadil. Je to výjimečný pohybový úkaz. Takovou čtyřstovku jsme tady ještě neměli, protože přijedou také Haroun z Kataru, Španěl Husillos i Pavel Maslák. A to jsou všechno skvělí čtvrtkaři s časy pod čtyřicet pět vteřin.“

Dálkař Radek Juška už Taylora coby běžce viděl. „Sledoval jsme ho na Diamantové lize, kde běžel kolem těch pětačtyřiceti vteřin. Je to zajímavé vidět trojskokana, jak běží čtyřstovku,“ usmál se Juška.

Troufl by si také na nějaký běh?

„Možná ano, ale určitě bych neměl takové časy. Byl bych podstatně pomalejší. Člověk na to musí strašně naběhat, nebo to mít vrozené, což není můj případ,“ uvedl Radek Juška. „Trenér mě ale nutí do třístovek.“

Juška o sobě říká, že je spíše vytrvalostní typ – na rozdíl od jiných dálkařů. „Každému sedí něco jiného. Ale povídá se, že trojskok a dálka, kdyby se měly porovnat s nějakými běhy, jsou na úrovni čtyřstovky a čtyř set metrů překážek. Ale než bych do takového závodu šel, musel bych něco naběhat.“

Především dálkaři jako Carl Lewis či Mike Powell se v minulosti hodně věnovali také sprintům. „Jo, v jejich dobách se to kombinovalo hodně. Také se snažím dělat i trojskok, nějakou rychlost na sto a dvě stě metrů, ale že bych šel přímo do závodu na čtyři sta metrů, to fakt ne,“ řekl Juška. Ani kdyby ho vyhecoval kolega z reprezentace Pavel Maslák?

„To bych se mu díval na záda,“ smál se Juška. „Ale zase on by tolik neskočil. Každý je jiný, stavěný na něco jiného. Jsou však typy, kterým jde všechno, od dálky přes oštěp až po kouli.“