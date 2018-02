Měl by závodit? Neměl by závodit? Froomův start vzbuzuje vlnu emocí

Skoro celý leden strávil v Jihoafrické republice, kde na kole trávil dlouhé dny.



Jednou dokonce objel 272 kilometrů, během nichž zlomil spoustu rekordů, které vytvořili uživatelé cyklistické aplikace Strava.

„Byl to opravdu náročný tréninkový blok a jsem rád, že jsem se mohl zase takhle svézt na kole,“ psal pak Chris Froome svým fanouškům.

Nyní se připravuje na andaluský etapový závod Ruta del Sol, který před třemi lety vyhrál. „A moc se těším, až se tam zase vrátím,“ říká.



Až potud vypadá všechno normálně. Problémem ale je, že Froome stále čelí otázkám ohledně své salbutamulové kauzy.

A odpovědi jsou i nadále v nedohlednu.

Pět měsíců klid

Až příští středu vyjede do úvodní etapy na jihu Španělska, bude to poprvé, co si od loňského 20. září připne na svá záda startovní číslo.

Na podzim si dojel pro bronzovou medaili v časovce na světovém šampionátu v norském Bergenu. A v ten samý den také dostal dopis, který mu následující dny a týdny tolik znepříjemnil.

Chris Froome během časovky na MS v Norsku.

Tehdy ho totiž Mezinárodní cyklistická unie vybídla, aby vysvětlil, proč měl po 18. etapě španělské Vuelty, kterou poprvé slavně vyhrál, v těle dvojnásobné množství látky salbutamol.

Ta astmatikům pomáhá s dýcháním a Světovou antidopingovou agenturou WADA není zařazena mezi tzv. tvrdé dopingové látky. I proto Froome za vyšší množství látky v krvi nebyl okamžitě suspendován a může tak bez problémů závodit.

Místo toho byl vyzván, aby celou situaci vysvětlil. Pokud se mu to podaří, žádný postih mu nehrozí. Pokud ne, dostane přiměřený trest a vítězství z Vuelty mu bude odebráno.

Od zmíněné časovky uběhlo skoro pět měsíců a Froomova kauza je stále na stole. A on hodlá závodit i přesto, že nad ním visí dopingový mrak.

Vítězem bude navždy

I proto už pořadatelé Ruta del Sol požádali UCI o garanci toho, že pokud Froome bude zpětně uznán vinným, o výsledky z jejich závodu nepřijde.

Chtějí se vyhnout situaci z roku 2011, kdy Alberto Contador zvítězil na Giru, ale titul mu byl kvůli zpětně působícímu dvouletému trestu na clenbuterol odebrán. Španělský cyklista přitom na italské Grand Tour prošel všemi dopingovými testy bez poskvrny.

TRIUMF, KTERÝ NEPLATIL. Alberto Contador jako vítěz Gira 2011.

Stejně to vidí i ředitel Gira Mauro Vegni: „Nemůžu mu zakázat případný start, a tak je na Giru vítaný. Pokud vyhraje růžový dres, pro mě už bude vítězem navždy, ať se pak stane cokoliv.“



Je pochopitelné, že Froomův potenciální debut v sezoně budí tolik emocí.

„Ale asi neexistuje nikdo kromě mě, kdo by si přál víc, aby se celá tahle kauza uzavřela. Jsem přesvědčený, že se nám povede zjistit, co se stalo a chápu, že kauza vyvolává mnoho nejistoty a že je kolem ní tolik spekulací a zájmů,“ prohlásil Froome.

Jeho účast na Ruta del Sol už odsoudili soupeři Vincenzo Nibali, Romain Bardet, cyklokrosová hvězda Mathieu van der Poel nebo nový prezident UCI David Lappartient.

Podle nich vrhá Froomova kauza na cyklistiku špatné světlo a britský jezdec by neměl závodit do té doby, než se celý případ vyřeší.

Ještě dál šel francouzský národní trenér Cyrille Guimard: „Není to nic jiného než provokace. Vlastně je to ještě horší, je to cynismus. Tým Sky a Chris Froome se absolutně nestarají o obrázek, jaký to na cyklistiku vrhá. Vždyť on bude během závodu mediální hvězdou, a to je skandální.“

Jiný pohled na závodění v průběhu vyšetřování mají pochopitelně v týmu Sky.

Dave Brailsford.

„Je to složitá situace, ale pracujeme co nejusilovněji na tom, abychom ji vyřešili co nejdřív. Ale podle mě neudělal nic špatného, věřím, že je nevinný a v tom případě nevidím důvod, proč by nemohl závodit,“ má jasno šéf týmu Dave Brailsford.

Podobně to vidí také sedminásobný vítěz puntíkatého dresu na Tour Richard Virenque.

„Nevidím důvod, proč by neměl závodit. Nebyl mu prokázán doping jako takový, zatím stále musí jen vysvětlit, proč té látky v jeho těle bylo příliš. A jsme na začátku sezony, ne před Tour nebo Girem. V jakých jiných závodech by měl závodit?“ ptá se bývalý úspěšný francouzský cyklista.

Těžko odhadovat, jak celý případ dopadne. Podle francouzského deníku L´Equipe se britský cyklista plánuje bránit tím, že za zvýšenou hodnotu salbutamolu v krvi může selhání ledvin.

Pak je otázkou, jak s tímhle hendikepem mohl vyhrát tak náročný třítýdenní závod?

Měl by podle vás Chris Froome závodit v průběhu vyšetřování jeho salbutamolové kauzy?

Objevují se i hlasy, že se Froome s UCI dohodl, že přijme takový trest, aby i tak mohl stát na startu Gira, na které se nyní vlastně normálně připravuje.



Až příští středu vyjede v Andalusii do první etapy, bude pod neuvěřitelným dohledem kamer, zatímco jeho případ bude stále ležet na stole UCI.

„Má vítězství odolají zkoušce času,“ říkal před lety na Elysejských polích po triumfu na Tour.

Jak moc bude tahle věta za pár týdnů pravdivá?