Ta bolest! Jak Froome ujel i dinosaurovi a Dumoulin říkal: Nejtvrdší den

„Tak na Zoncolanu má být dnes přece jen hezky,“ říká mi v sobotním ránu recepční v hotelu v Pordenone. Jindy by šlo o běžnou společenskou frázi, ale tentokrát jsou zprávy od meteorologů vyhlíženy netrpělivě celým pelotonem Gira.

Zoncolan za sucha je utrpením.

Zoncolan v dešti je utrpením, jež se násobí.

Pět hodiny po startu ze San Vita el Tagliamento jsou cyklisté pod ním. Mezi transparenty, sdělujícími jim, jak bolavé to bude, visí ve vesnici Ovaro i ten, který cituje Dantovu Božskou komedii: „Lasciate ogni speranza voi ch’entrate.“

Zanechejte za sebou veškeré naděje vy, kteří vstupujete.

Ale oni stále doufají a věří.

Deset kilometrů a 900 metrů do cíle zbývá. Ochlazuje se, déšť přece jen přichází, naštěstí jen drobný. Zato bolest se dostavuje v plné síle. Jak bylo předpovězeno.

Rohan Dennis ze stáje BMC už jen vzpomíná na své růžové chvíle, když se mu nejlepší vzdalují. „Očekával jsem, že to bude zlé - a bylo,“ řekne později. „Každý, kdo má více než 70 kilogramů, musí nenávidět toto stoupání.“

Fabio Aru je sice lehčí než on, přesto pokračuje ve své sebedestrukci na tomto Giru. Zlomí se a odporoučí se zpět.

„Tohle není opravdový Fabio Aru. Najednou jsem neměl žádnou sílu,“ poví po závodě. V zákulisí se už nahlas hovoří o tom, že tým Emirates, zklamaný z jeho výkonů, dal lukrativní nabídku k přestupu Simonu Yatesovi.

Peníze údajně nehrají roli.

Šest a půl kilometru před cílem útočí bývalý atlet Michal Woods z týmu EF Drapac. V předchozím týdnu byl nemocný, přesto si řekne: Proč bych to nezkusil?

Ohlédne se a... Ne, nesetřásl jsem je. Potom jdou vlčáci před něj. A ještě potom... „Umíral jsem tisícerou smrtí na zbylých šesti kilometrech.“

Atmosféra je strhující. A těch českých vlajek. Je to až neuvěřitelné. Hned po italštině je čeština společně se slovinštinou na Zoncolanu druhou nejfrekventovanější řečí. S tím rozdílem, že Slovinci to sem mají 70 a Češi 700 kilometrů.

Nejen bývalí profesionálové Petr Benčík či František Raboň jsou zde, také rekonvalescent Petr Vakoč, a stovky fanoušků, vytvářející takřka domácí atmosféru českému triu.

Jistě, opět zde pořádají sraz rovněž exhibicionisté ze všech koutů světa. Tady je Děda Mráz. A támhle... Co to je? Vedle dua Wout Poels - Chris Froome v barvách týmu Sky se najednou zjeví velká figurína dinosaura a utíká s nimi. Froome si pomyslí: Já mám snad halucinace.

Ne, nemá, dokonce se na něj dinosaurus tiskne. Tak ho rukou odkáže do patřičné vzdálenosti.

Čtyři a půl kilometru před metou Poelsova zaváděcí práce končí a přichází čas jeho lídra. Konečně na tomto Giru.

Je to typický Froomův útok. Žádné staccato ze sedla, při němž hraje výraznými tóny celé tělo, jako když atakoval Alberto Contador. Jen několik velkých silných rozdílových záběrů do pedálů a rázem je za ním díra.

Jdi po něm, nabádá se růžový Simon Yates. Snadno se říká, jenže... „Nemohl jsem Chrise následovat,“ přizná. „Vybral si opravdu dobrý moment a jeho akcelerace byla tak mocná.“

Yates si raději nadále jede své tempo a udržuje si Frooma na dohled. Setřese Toma Dumoulina, pak i Miguela Ángela Lópeze, Thibauta Pinota a Domenica Pozzoviva.

Dva Britové ze dvou různých anglofonních stájí uhánějí v čele etapy. „Na počest královské svatby,“ hned si na sociálních sítích přisadí organizátoři Gira.

Mechanici za jezdci zatím předvádějí akrobacii na motocyklech, na nichž vezou náhradní kola pro lídry týmů.

Mitchelton-Scott dokonce nevyslal za Yatesem na motorce některého z mechaniků, ale jednoho ze sportovního ředitelů týmu McPartlanda. Ještě před startem nacvičoval, jak bude kolo držet. Teď se mu přední kolo poněkud vysmekne do strany a neplánovaně odhání diváky, natlačené podél cesty.

Těžká práce mechaniků. Týmová auta za závodníky nemohla, a tak za nimi balancovali s náhradními koly na motocyklech.

Poslední kilometr. Z temného tunelu vjíždějí do přírodního amfiteátru pod vrcholem, jehož stráně obsadily desetitisíce diváků. „Zapomeňte na Azteku, La Bonboneru nebo Maracana! Tohle je nejúžasnější stadion světa,“ vyhlašuje tým Quick-Step na Twitteru.

Yates je osm vteřin za Froomem, chce k němu doskočit, a až z Brazílie jej snad od televize tlačí očima i fotbalista Neymar, jeden z fanoušků australské stáje. V rámci rehabilitace po únorovém zranění teď Neymar jezdí denně hodinu na kole a nyní dokonce na speciálu od Mitcheltonu-Scott, vymalovaném v brazilských barvách.

Froome se ohlédne na blížící se růžový dres a hlavou mu bleskne: On mě dojede, prožene se kolem mne. Vzápětí si usmyslí: Nesmím to dopustit.

Chris Froome se ohlíží, zda má v cílové rovince čtrnácté etapy Gira d´Italia dostatečný náskok před Simonem Yatesem.

Nedopustí. Načež prožívá blažený pocit, jak se blíží k cílové čáře a uvědomuje si, že muž v maglia rosa je stále dost daleko za ním.

Ruce vymrští nad hlavu. Vidíte? Ano? Toto je mé znovuzrození na Giru!

„Ale i druhé místo na Zoncolanu je O.K. Udělal jsem vše, co jsem mohl,“ uleví si mladší z Britů. Den jako by měl dva vítěze. Nebo vlastně mnohem víc vítězů.

Přijíždějí Pozzovivo a Pinot a 37 vteřin za Froomem i Dumoulin. Ač znevýhodněn vlastní vahou, na Zoncolanu dosáhl lídr Sunwebu působivého průměru 420 wattů.

„Mám radost, že jsem na Dumoulina najel další vteřiny,“ povídá Yates. „Ale myslím si, že Tom má i tak právo být před úterní dlouhou časovkou docela sebevědomý. V ní si nejspíš vezme růžový dres. Pak bude na mně, abych mu ho ve třech zbylých horských etapách zase sebral.“

Z asfaltu, na nějž se za cílem sesunul, se chce zase zvednout, ale co to, najednou nohy po vyčerpávající šichtě vypovídají poslušnost a musí mu pomoci ruka týmového maséra.

Není sám, koho Zoncolan vyždímal.

„Žádná hora mě ještě tolik nevycucala. Bylo to neskutečně tvrdé,“ tvrdí Thibaut Pinot.

Tom Dumoulin zhluboka vydechuje: „Bylo to doslova brutální. Nejtvrdší stoupání, jaké jsem kdy jel. Brutálnější, než jsem očekával.“

Všichni jsou tak zničení. Jen Yatesův pomocník Jack Haig jako by byl čestnou výjimkou. Rozdává úsměvy, fotografuje se s fanoušky a vykládá, jak ho to bavilo.

Fabio Aru, zklamaný a promrzlý, naopak jen procedí mezi zuby: „Cítím se zle.“ Tifosi na něj volají: „Pořád tě milujeme, Fabio.“ Aspoň jim zamává.

Stále přijíždějí další a další jezdci.

Alessandro di Marchi z BMC si přiváží 17minutovou ztrátu. Dnes slaví narozeniny, a tak 300 metrů před cílem na chvilku zastaví u přátel, kteří mu zazpívají Happy birthday. Na nějaké té vteřině už u něj nesejde.

Estéban Chaves, který odpadl už před Zoncolanem, si přiváží zásek 25 minut. Ze všech mužů Mitcheltonu pomohl Yatesovi nejméně. „Byl jsem unavený. Každý je unavený,“ tvrdí.

Tohle že je chlapík, který před devíti dny triumfoval na Etně? „Má sebevědomí potom dostalo tvrdý úder,“ prohlásí.

Sam Bennett, elitní sprinter Bory, protne cíl jako poslední, takřka 34 minut po Froomovi, v houstnoucím dešti. Prosí maséra Bory: „Dej mi něco k jídlu.“ Načež spolyká celý balíček bonbonů Haribo.

„Chtěl jsem na Zoncolanu co nejvíc šetřit nohy,“ vypráví. „Ale pak mi z auta vysílačkou nařídili: Zrychli, nebo nedáš limit. Musel jsem ke konci zabrat.“

Froome děkuje fanouškům: „Grazie mille. Atmosféra byla neuvěřitelná.“ Všichni jezdci sjíždějí na kolech čtyři kilometry na druhou stranu kopce k čekajícím autobusům. Tady se nachází i tiskové středisko, kde Froome po šestnácti dnech čekání konečně usedá na letošním Giru za stůl coby vítěz dne.

Vypráví, jak před týdnem, po svém druhém pádu, zažil nejtvrdší chvíle. „Bolest na pravé straně mého těla tehdy byla tak intenzivní. Dodnes jsem se z toho vzpamatovával. A teď se mé tělo konečně zotavilo. Jsem opravdu moc a moc šťastný. Tohle je obrovský impulz pro naši morálku poté, co jsme zažili tak komplikovaný start do tohoto závodu.“

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Šampion Zoncolanu @chrisfroome . Šestniáct dní čekal na této Grand Tour, než si opět jednou mohl jít sednout na tiskovou konferenci jako vítěz dne. "Před týdnem po mém druhém pádu mi tu bylo úplně nejhůř. Dodnes jsem se z té bolesti vzpamatovával. Zdá se, že se to povedlo." https://t.co/kb4uDIxWiR odpovědětretweetoblíbit

Jeho sportovní ředitel Nicolas Portal se usmívá jako už dlouho ne: „Chris zažil drsný start do Gira, ale je to bojovník. Nikdy se nevzdává. Dnešek byl pro něj odměnou. Stále může jet o maglia rosa. Nikdy jsem si nepomyslel, že je už mimo hru. Pokud někomu věřím, že je schopný zvrátit vývoj závodu i s takovou ztrátou, je to on. Je to velká hra, tak ji hrajme až do konce.“

Uvědomuje si to i Yates.

Závod dostává novou dynamiku.

Skutečnost, že nejen Dumoulin, ale i Froome mohou lídrovi Gira v nadcházejících dnech pořádně zavařit, učiní nyní Yatesovy dny ještě komplikovanějšími.

„Chris ještě není mimo hru,“ ujistí. „Stejně jako Tom i on je mi schopný vzít v dlouhé časovce spoustu času, třeba i tři minuty. Cítím, že to bude velký souboj.“

Pozdě večer tým Sky na hotelu oslavuje, Froome drží v rukou sklenku šampaňského a promlouvá k týmu: „Odvádíte skvělou práci. Někdo tu má sice tříminutové manko, a to nebude jednoduché smazat. Ale díky za veškerou tu práci, pořád máme týden, tolik se toho může stát.“

Hromadný potlesk je mu odpovědí.