Co bude dál, pane Froome? Brit může jet Giro i Tour s nedořešenou kauzou

A pak, o dalších pět, sedm nebo třeba deset měsíců později se patřičná komise UCI konečně usnese, že v případě jeho salbutamolové kauzy z Vuelty 2017 je vinen.

O vše, co od té doby získal, zase přijde.

Tak tohle se stát nesmí, tvrdí nyní mocní světové cyklistiky.

Mnohé z nich straší vzpomínky na Contadorovu kauzu, kdy byl za clenbuterol na Tour 2010 zpětně potrestán až v únoru 2012, po osmnácti měsících!

Také Španěl tehdy mohl mezitím závodit, vyhrál Giro 2011 - a následně mu titul zase sebrali.

Froome, lídr týmu Sky, používá na své astma salbutamol, po 18. etapě loňské Vuelty mu však naměřili dvojnásobnou hladinu této látky, než pravidla povolují. Dušuje se, že se ničím neprovinil – a že dodá důkazy. Dokud se případ nedořeší, smí dál závodit.

CETSA K TITULU. Chris Groome na Vueltě 2017. Zůstane mu vítězství?

Na závodě Tirreno-Adriatico, kde je nyní průběžně třetí, nicméně neuteče ani před svou kauzou, ani před aktuálním výnosem britské parlamentní komise, obviňující Bradleyho Wigginse a některé jeho pomocníky z týmu Sky z „neetického zneužití terapeutických výjimek“. Před Tour 2012 údajně navyšovali výkonnost záměrně za pomoci kortikosteroidů.

Froome: Pořád na mě útočí

„Nikdy jsem nezaznamenal, že by se v našem týmu dělo něco neetického,“ hájí Froome stáj Sky. „Rozhodně jsem nepatřil mezi jezdce, kteří měli podle zpráv komise užívat kortikosteroidy. To obvinění je směšné. O všem jsem se dozvěděl až nyní přes média. Ani jsem tehdy nevěděl, že Bradley něco takového proti astmatu bere.“

Jindy naopak Froome odpovídá stručně.

Měl by Dave Brailsford, šéf Sky, nyní odstoupit?

„Ne.“

Je budoucnost týmu Sky zaručena?

„Ano.“

Načež Froome prohlásí, že na jeho výkonnost nemá kauza dopad: „Po celou kariéru na mě někdo útočí. Naučil jsem se s tím žít a oddělovat věci. Jsem tu, abych závodil na Tirrenu a budoval formu na Giro.“

Vzhledem k tomu, že salbutamol je specifickou substancí na listině antidopingové agentury WADA, nebyl provizorně suspendován. Podle pravidel navíc celý případ neměl být zveřejněn do chvíle, než skončí proces jeho obhajoby. Jenže loni v prosinci z neznámých důvodů vše prosáklo na povrch.

„A tím se mnohé změnilo,“ říká Brit.

Tehdy Froome i UCI slíbili rychlé vyřešení kauzy. Ale kdo ví, co znamená v cyklistice slovo „rychle“. Tým Sky v následujících měsících shromažďoval důkazy pro obhajobu. „Ale jde o složitou situaci k vysvětlení,“ připomíná Froome.

Údajně se má antidopingová komise UCI jeho případem zabývat v nejbližších týdnech. Ovšem verdikt může vynést klidně až na podzim. Především organizátory Gira a Tour taková vize děsí.

ŽLUTÝ NA TOUR. Čtyřikrát už ovládl nejslavnější Grand Tour.

Hrozby katastrofických scénářů

Mauro Vegni, ředitel Gira, nyní tlačí na UCI, aby mu garantovalo, že pokud Froome vyhraje Giro, nebude později diskvalifikován.

Podle právníků, obeznámených s pravidly a kodexy UCI i WADA, je u prostředků typu salbutamolu možný i následující výklad pravidel: Až bude Froomův případ dořešen, a pokud jej shledají vinným, přijde o titul z Vuelty 2017, ale trest mu začne platit až ode dne vynesení verdiktu. Mezitím dosažené výsledky by mu tak zůstaly zachovány.

Jenže ani toto řešení se lídrům světové cyklistiky nelíbí.

Christian Prudhomme, ředitel Tour, se podivuje, že Froome v současnosti závodí, a požaduje bezodkladné uzavření případu. „Celé je to už teď směšné,“ rozčiluje se Prudhomme. „Co chceme? Odpovědi. Nejen kvůli Tour, ale kvůli všem organizátorům. Nechceme mít na startu cyklistu, o kterém v budoucnu řeknou, že tam neměl být. Je to fraška.“

Rovněž Tom Dumoulin, lídr stáje Sunweb a obhájce titulu na Giru, se během Tirrena - Adriatica nechal slyšet: „Bylo by nejhorším možným scénářem, kdyby Froome odstartoval do Gira, aniž by byla jeho kauza dořešena, vyhrál by ho a následně by byl suspendován. Potřebujeme řešení. Spravedlivé řešení, ať bude verdikt jakýkoliv. Každý chce mít už jasno. I Froome. I veřejnost.“

Dumoulin dodává, že hovoří za většinu jezdců z pelotonu.

David Lappartient, prezident UCI, používá ještě silnější slova: „Bylo by katastrofou, kdyby Froome jel i na Tour s nedořešeným případem a hrozbou diskvalifikace. Ano, z právního hlediska by na to měl právo, ale pro reputaci našeho sportu by šlo o těžkou ránu. A já nechci cyklistiku dostávat do nesnází. Už teď není ideální, že dál závodí.“

Na to má Brit prostou odpověď: „Závodím, protože mi to pravidla umožňují.“

S důrazným dovětkem: „A protože jsem nevinný.“