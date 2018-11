Narozeniny s rekordem. Klubové legendy přihlížely, malý kanonýr pálil

Jednu vadu na kráse však slavnostní večer v Severní Karolíně přece jenom měl. Hornets navzdory nejlepšímu střeleckému výkonu ve svých dějinách se Sixers prohráli 119:122 po prodloužení.

Radost domácím definitivně sebral Jimmy Butler. Nejdřív pod vlastním košem zablokoval právě Walkera a pak na druhé straně proměnil tříbodovou střelu. Do konce prodloužení v tu chvíli chybělo jen 0,3 sekundy...

„Stejně jako jsem hodně chtěl, aby ta moje poslední trojka propadla obroučkou a my vyhráli, přál jsem si taky, aby byl konec a Kemba Walker nedal přes mou obranu 70 bodů,“ smál se Butler, který do Philadelphie přišel z Minnesoty před pár dny a odehrál v jejím dresu třetí utkání. „Chtěl jsem Walkera zastavit na těch 60 bodech.“

„I tak jsem pyšný, nechce se mi věřit, že se mi to povedlo právě tady a teď. Mrzí mě ale porážka. Jsem hodně soutěživý, takže pokud bychom dokázali vyhrát, bylo by to mnohem lepší,“ kontroval Walker a zíral kamsi k zemi.

Pouze 185 centimetrů vysoký, ale ohromně šikovný kanonýr proměnil 21 střeleckých pokusů z 34, z toho šest trojek.

V základní části trefil rodák z newyorského Bronxu dokonce 20 z 29 pokusů - a když zápas posílal trestnými hody do prodloužení, byl už na 58 bodech. Následující pětiminutovka mu však podle přání nevyšla - zaznamenal už jenom dva další body, když trefil jedinou z pěti střel.

Kromě rekordního střeleckého počinu měl Walker na kontě ještě sedm doskoků, čtyři asistence i čtyři zisky, ale také devět ztrát.

„Snažili jsme se Walkera v obraně zdvojovat, vyvíjet na něj tlak. Joel Embiid i Jimmy Butler jsou vyhlášení obranáři, ale on těch 60 bodů dokázal dát i tak. Opravdu podal pozoruhodný výkon,“ pochválil soupeřovu hvězdu kouč Brett Brown.

Kemba Walker nastřílel proti Philadelphii 60 bodů:

Životní výkon si schoval na zápas k oslavě třicetiletého výročí od založení Hornets. Klub z vlastnického portfolia božského Michaela Jordana prezentoval ideální sestavu, jak ji navolili fanoušci.

Z hlediště tedy přihlížely klubové hvězdy jako Larry Johnson, Alonzo Mourning, Glen Rice, Muggsy Bogues, Baron Davis či Dell Curry, otec Stepha Curryho. Walker do ideálního týmu patří také, ale v sobotu měl trochu jiné úkoly.

A místo mezi ikonami si Walker zaslouží. Za sedm sezon a kousek osmé od svého přesunu mezi profesionály se stal prvním hráčem, který v dresu Hornets nastřílel 10 000 bodů. Jako jediný pokořil metu 1000 nastřílených trojek. Za Boguesem zatím zůstává druhý v minutách a asistencích.

Vyhlášení ideální sestavy za 30 let profibasketbalu v Charlotte:

Walker je od nynějška zapsán jako jediný hráč Hornets se 60 nastřílenými body. Už dva roky byl v kronikách veden coby premiérový pokořitel padesátky, tehdy vysázel 52 bodů proti Utahu.