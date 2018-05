V Ostravě se prosadili favorité. Pro výhry došli Stehlík i Stehlíková

Poslední květnová sobota patřila v Ostravě basketbalu 3x3 a druhému turnaji domácí Chance 3x3 Tour a celkově třetímu klání nově vzniklé 3x3 Central Europe Tour.

Nejlépe obsazený byl tradičně turnaj mužů, na který dorazilo hned 30 týmů. Ty byly rozděleny do osmi skupin po třech nebo čtyřech a do play off postupoval jen nejlepší z každé skupiny. Tým BO od začátku procházel turnajem bez potíží a svou kvalitu potvrdil i v play off, kde nejprve přehrál Dekáč 22:6 a pak si poradil se dvěma celky z Polska Coco Jambo-DALK.pl 21:14 a ve finále Ježyckie Kuny Z B W 21:10.

Poláky přehrál v souboji o třetí místo brněnský tým MACH1NES ve složení Radek Šír, Filip Šmíd, Ivo Pavličík a Michal Šmíd, který zvítězil 20:16.

„Hrálo se u mě doma v Ostravě a podílel jsem se na pořadatelství, takže se mi turnaj moc líbil. První soupeř nám hned nepřišel, takže jsme dlouho čekali na první zápas. Ve čtvrtfinále jsme se trochu báli, protože nás čekali kamarádi z Ostravy a Karviné Dekáč, ale byli jen tři, což je velká nevýhoda, a roznesli jsme je 22:6,“ lebedil si Jan Stehlík, vůdce vítězného celku.

„V semifinále i finále nás čekaly týmy z Polska, které známe z Tour už delší dobu. V obou utkáních to bylo cca polovinu času vyrovnané a pak jsme se utrhli a přejeli je. Podle skóre to může působit, že jsme to měli jednoduché, ale turnaj nám dal ještě ve velkém horku pořádně zabrat,“ zhodnotil.

Bývalý ligový hráč Ostravy pak poodkryl plány svého celku: „Chystáme se na turnaje do Plzně, Českých Budějovic a Jindřichova Hradce. Rádi bychom i na Challengery do zahraničí, ale máme problémy s ratingem, kde jsme až třicátí.“

Ženy měly na turnaji deset celků, jenž se rozdělily do dvou pětičlenných skupin, ze kterých nejlepší dva postupovaly do semifinále. Ze skupiny A prošly dál WHUN_2 a Hipsterky, z béčka BB team a WHUN_1.

BB Team si hladce poradil v semifinále s Hipsterkami 22:9, ale ve finále české reprezentantky hodně dlouho bojovaly s Maďarkami z WHUN_1 a vydřely nejtěsnější výhru 22:20. Třetí skončil druhý celek z Maďarska WHUN_2, který zdolal Hipsterky 21:17.

Další turnaje 3x3 Central Europe Tour se konají příští víkend v Plzni, polské Lodži a slovenské Spišské Nové Vsi.