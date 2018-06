Zlatý hattrick pro BO!!! Triumfoval také v Jindřichově Hradci

Na jindřichohradeckém náměstí Míru sešlo devatenáct týmů, které si to rozdaly v kategoriích mužů a juniorů do 18 let.

„BO jsou obrovským favoritem, zatím vyhráli všude. Na tomto turnaji měli dvakrát namále, když mohli prohrát ve čtvrtfinále a pak i ve finále s námi, ale bohužel to nevyšlo,“ chválil poražený finalista z týmu local kings Stanislav Zuzák.

Čtrnáct účastníků elitní kategorie bylo rozděleno do čtyřech skupin, ze kterých postupovaly vždy dva nejlepší celky do play off. BO Tuzemák!!! prošli ve čtvrtfinále po velké bitvě přes Pivní vlky po výsledku 19:16. Ostravský celek nezvládl prostřední část zápasu a ztrácel 7:11, závěr ale kontroloval, když klíčovými šestkami pojišťoval v závěru výhru Jan Kratochvíl.

V semifinále si pak BO poradili s hladce 22:11 s Dirty Cooking a ve finále se utkali s local kings. Ti ve čtvrtfinále zdolali 17:11 tým V 7 v malý hale a v semifinále porazili Sojky 18:12. Sojky sice vedly 6:1, ale pak se projevila zkušenost local kings, ti otočili na 15:11, dokráčeli k výhře a do finále.

Duel o třetí místo byl extrémně zajímavý, když Dirty Cooking utekli ze stavu 11:11 do velmi nadějného náskoku 20:16 tři minuty před koncem po trojce Daniela Zacha, ale Sojky během minuty a čtvrt otočily skóre a vyhrály 21:20. Dvojku s faulem trefil Štěpán Borovka a Juraj Páleník přidal necelé dvě minuty před koncem dva trestné hody. Za bronzový tým hráli Štěpán Borovka, Andrej Červenka, Jan Maděra a Juraj Páleník.

Napínavé bylo i finále, kde vedli BO rychle 4:0, ale local kings otočili na 6:8 ve svůj prospěch. Po šestkách Stanislava Zuzáka vedli local kings už 11:7 a o chvíli později 13:9, ale Jan Stehlík už necelé dvě minuty před koncem trojkou srovnával na 13:13 a v závěru sám dvěma šestkami stanovil konečné skóre na 15:13.

„Celou dobu jsme hráli velice dobře a byl jsem s naším výkonem moc spokojený. V podstatě až v posledních dvou zápasech v semifinále a finále nám to trochu přestalo padat. Do té doby jsme hráli na jiném hřišti a na semifinále jsme se přesouvali, což to určitě ovlivnilo a najednou nám tam nepadaly trojky jako v úvodu turnaje. Hrál jsem se třemi mladými kluky a moc dobře nám to šlo. Finále bylo o jednom maximálně dvou míčích a tam se štěstí přiklonilo na stranu favorizovaných BO,“ hodnotil Zuzák výkony svého týmu.

Nejlepším střelcem turnaje byl Štěpán Borovka z bronzového týmu Sojky, který s 35 body přestřílel těsně Stanislava Zuzáka, který dal za stříbrné local kings 32 bodů. Na třetí příčce mezi střelci byli vítězný Jan Stehlík a bramborový Roman Radovskii s 31 body.

„Turnaj se mi moc líbil. Při pátém ročníku byl poprvé zasazen přímo do centra Jindřichova Hradce, což byla velká změna k lepšímu. Pořadatelsky to bylo výborně zvládnuté a hrálo se mi skvěle. Trojkový basket vůbec nehraji, takže jsem si chvíli zvykal na trochu jiná pravidla, ale postoupili jsme do finále, tak to asi nebylo tak špatné,“ dodal Zuzák, který si letos coby kapitán celku z Jindřichova Hradce prožil zklamání v podobě sestupu z nejvyšší soutěže.