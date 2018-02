Brzdí nás strach z chyb, mrzí kouče brněnských volejbalistek

Na půdě soupeřek Brňanky hladce ztratily všechny tři sety a nepovedl se jim ani ten úvodní domácí, v němž uhrály pouhých deset bodů. Poté však zabraly.

„Moc mě těší, že jsme se zvedly a začaly hrát a bojovat. Ve dvou následujících sadách jsme ukázaly, že s bojovností a zdravým sebevědomím dokážeme i s takovým soupeřem držet krok,“ uvedla brněnská kapitánka Ivana Zburová.

Povstání svého celku ocenil také trenér Marek Rojko.

„Naopak mě mrzí, že některé mladé hráčky nevyužily velikou šanci hrát o překvapení. Strach z chyb a absence emocí je to, co je limituje. Celý CEV Cup nás ale rozhodně posunul ve vývoji družstva a já doufám, že se nám to zúročí v nadstavbě extraligy a v play-off,“ pronesl slovenský kouč, jehož tým v sobotu od 16.30 přivítá v nové hale ve Vodově ulici svého souseda v tabulce z Liberce.