Češi se chystali k zápasu přímo na letišti Heathrow. Co na to řekli lidi?

Po tříhodinovém letu z Bulharska hráči dostali možnost občerstvení v letištním salónku, pak je ale trenéři svolali a na jedné z televizí, které si kvůli tomu český tým speciálně pronajal, jim pustili rozbor soupeře. Na Island totiž tým dorazí až v noci a v den zápasu už bude na rozbor málo času.

„Jestli si dobře pamatuji, tak v Nymburce se za trenéra Muliho Katzurina občas něco pouštělo v autobuse na těch minitelevizkách, ale na letišti v salonku to pro mě bylo poprvé. Docela by mě zajímalo, jak to vnímali ostatní cestující,“ řekl kapitán týmu Pavel Pumprla.

Češi po páteční výhře 78:76 v Bulharsku v sobotu dopoledne odletěli do Londýna, kde čekali na další spoj na Island.

Tam dorazí až v noci, ráno si pojedou vyzkoušet halu a v 16:00 islandského času (17:00 SEČ) nastoupí ke svému čtvrtému vystoupení v kvalifikaci.

„Největší problém bude v pozdním příjezdu na Island. Celý den tím může být rozhozený, ale podmínky jsou takové, jaké jsou. Nemáme v plánu se na to nějak vymlouvat. Myslím, že většina kluků po té dlouhé cestě padne do postele, hned jak přijedeme na hotel,“ prohlásil Pumprla.

„Kluci z FIBA asi moc nepřemýšleli“

Ačkoli se reprezentanti podivovali nad tím, jak jim vedení mezinárodní basketbalové federace FIBA mohlo připravit zápasovým rozpisem tak náročný přesun, neberou to jako alibi před nedělním zápasem.

„Kluci z FIBA nad tím asi moc nepřemýšleli, ale to se nedá nic dělat. I kdybychom to zítra nezvládli, tak to nebude kvůli cestě, ale kvůli tomu, že bychom hráli blbě. Vymlouvat se na to rozhodně nechceme,“ souhlasil Vojtěch Hruban.

Češi sledovali v Bulharsku v televizi, jak Island v pátek překvapivě vyhrál 81:76 nad Finskem. „Byli jsme překvapeni, protože vše nasvědčovalo, že vyhrají Finové. Jenže najednou z minus pět to bylo plus pět pro Island. To byla rychlá otočka. Poukazuje to na to, že to nebude jednoduchý zápas,“ uvedl Pumprla.

„V každém utkání jsme zatím měli hluché minuty, ale naštěstí jsme to pak vždy dotáhli do vítězného konce. Byl bych radši, kdybychom na Islandu žádný takový úsek neměli a odehráli ten zápas pro jednou v pohodě,“ dodal Pumprla.

Martin Hermannsson z Islandu

Zatím není jisté, zda Island bude moci využít vysokého pivota Tryggviho Hlinasona, který v pátek nehrál. Klíčem k úspěchu však bude ubránit zejména Martina Hermannssona, který je s průměrem 25 bodů na utkání druhým nejlepším střelcem celé kvalifikace.

„Budeme si muset dát na Hermannssona velký pozor. V prvním utkání nám dělal problémy. Takže cíl bude ho přibrzdit, což v této skupině zatím nikdo nezvládl,“ řekl Hruban.