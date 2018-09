Historická šance. Parta kolem Satoranského a Veselého je blízko

Celkem 8 438 diváků se ve čtvrtek přišlo podívat na duel kvalifikace mistrovství světa mezi Čechy a Rusy. Na mužskou basketbalovou reprezentaci jich v Česku nikdy víc nedorazilo.

Odměnou byl fantastický zápas s infarktovým závěrem, po kterém přišel jeden z největších triumfů posledních let. „Je to velký den pro český basketbal i Česko,“ radoval se trenér Ronen Ginzburg.

Jeho tým v Pardubicích porazil jedenáctý celek světového žebříčku. Díky tomu má teď historickou šanci z kvalifikační skupiny postoupit na mistrovství světa 2019 do Číny.

Tak blízko basketbalisté ještě nikdy nebyli.

„Všichni sníme o olympiádě, o mistrovství světa, ale v basketu se to zdálo nedosažitelné. Zvlášť když jsme často nebyli ani na mistrovství Evropy,“ uvažoval Tomáš Satoranský, největší hvězda týmu.

Teď tady ta šance po dlouhých 37 letech je. A je obrovská.

Zdobí je kompaktnost

Čím je tým kolem dvou lídrů - Tomáše Satoranského a Jana Veselého - tak výjimečný? Proč šance dostat se na světový šampionát přišla právě teď?

Je to právě těmi lidmi okolo.

Jistě, s oběma giganty se síla týmu násobí. Vždyť Veselý je klíčovou postavou Fenerbahce Istanbul. Vítěz Euroligy, dvakrát zvolen do All Star. Satoranský se zase zabydlel v NBA, nejlepší lize světa. Ve Washington Wizards má letos za sebou druhou, mnohem lepší sezonu. Mezi vyvolenými zjistil, že na slavnou ligu stačí.

Úspěšný tým Z kterých klubů jsou basketbaloví reprezentanti Rozehrávači: Tomáš Satoranský (201 cm, Washington), Tomáš Vyoral (190, Nymburk), Jakub Šiřina (186, Opava) Křídla: Jaromír Bohačík (197, Nymburk), Pavel Pumprla (198, Nymburk), Vojtěch Hruban (202, Nymburk), Blake Schilb (201, Champagne Chalons-Reims), Lukáš Palyza (202, Olomoucko) Pivoti: Patrik Auda (206, Pistoia), Ondřej Balvín (217, Gran Canaria), Martin Kříž (200, Nymburk), Martin Peterka (205, Nymburk), Jan Veselý (213, Fenerbahce)

Když se spolu tohle duo sešlo před třemi lety na mistrovství Evropy, Češi sedmým místem ustavili nové maximum, mohli také zabojovat o postup do olympijského Ria a mezi basketbalovými celky si zvýšili renomé. Najednou je zvou na přátelské turnaje, kde mohou i ostatní členové týmu růst.

V Evropě se s nimi počítá.

„Souhra mezi Satym a Veselkou je automatická, už od juniorů spolu nastupovali mockrát,“ všímá si další z reprezentantů Pavel Pumprla. Nyní se mohou poprvé v historii dotknout mistrovství světa.

Sami dva by to však i přes neobyčejné kvality nikdy nedokázali. Je to kompaktnost, která český tým tak zdobí.

„Určitě pomohlo, že kluci hráli tři kvalifikační okna bez nás s Honzou. Museli hrát na sebe. I na trénincích je vidět, jak jsou sebevědomí,“ všímá si Satoranský.

Však i bez dvou největších hvězd Češi v první části kvalifikace vyhráli pět zápasů ze šesti.

Stačí udělat poslední krok

Také proto to ani proti mimořádně silnému Rusku na palubovce nebylo o dvou hrdinech a jejich komparzu. Satoranský ani Veselý nekralovali statistikám. Spíše bojovali, vedli tým, šli mu příkladem a v důležitých chvílích ho strhli.

„Rozhodla bojovnost. Tekli jsme o devět bodů, ale nepřestali jsme bojovat. Na obou stranách jsme šli do každého balonu,“ těšilo Veselého. Jeho největší předností je energie, kterou týmu přináší. Za každé situace se snaží tým hecovat, při poslední poradě to byl on, kdo byl nejvíc slyšet. Opravdový lídr týmu.

Jan Veselý a Tomáš Satoranský v duelu s Ruskem:

Když si zase v průběhu zápasu šla základní pětka odpočinout, fanoušci nemuseli trnout, jestli reprezentace nebude rázem prohrávat o 20 bodů. Tehdy totiž tým táhli hlavně Blake Schilb s Ondřejem Balvínem.

„Máme hodně kvalitních hráčů. Trenér mluvil o Pavlu Pumprlovi, který se nezaobírá statistikami a hraje naplno pro tým, snaží se ubránit nejlepšího hráče a je pyšný na to, když se mu to podaří. Takoví hráči nám chyběli na minulém mistrovství Evropy,“ připomněl loňské 20. místo Satoranský.

Když byli Češi ve čtvrtek v krizi, dvě trojky proměnil Jaromír Bohačík. „Bočimu pořád říkáme, ať to pálí zvenku, že může mít 20 bodů jen z toho. Dnes to ukázal. Dával těžké střely. Je to neskutečný hráč a má před sebou velkou budoucnost,“ ocenil spoluhráče Veselý.

Zatímco se Bohačík stal s 19 body nejlepším střelcem zápasu, o ruského snajpra Alexeje Šveda se staral právě Pumprla.

V klíčovém momentu v závěru zápasu přesně z dálky zamířil 217 centimetrů vysoký Balvín. Dvě šestky zase s klidem proměnil zkušenostmi ostřílený Blake Schilb.

„Myslím, že tento zápas ukázal, že to není jen o Janovi nebo Satym. Máme tu i řadu našich neviditelných hvězd, jako jsou Bohačík, Vojta Hruban nebo právě Pumprla. Byl to on, kdo změnil vývoj hry, protože zastavil Šveda a eliminoval veškerou taktiku na něj,“ těšilo kouče Ginzburga.

V reprezentaci se aktuálně sešla výjimečná generace Satoranského, Balvína, Kříže, Vyorala, Veselého a Bohačíka, které doplňují ostřílení Pumprla se Schilbem.

Viditelní lídři se na palubovce doplňují s těmi méně viditelnými, kteří však zároveň v posledních letech dorostli do velmi slušné evropské úrovně. Výborně funguje také nymburská spolupráce, domácí gigant dodal polovinu hráčů.

„Ukázali jsme, že když budeme mít kompletní tým a budeme mít měsíc na společnou přípravu, můžeme být opravdu skvělý tým,“ je si jistý Ginzburg.

Emoce cloumaly pardubickou halou. Podívejte se:

Také proto Češi po sedmi zápasech spolu s Francouzi vedou kvalifikační skupinu, ze které na šampionát postupují tři týmy. Na čtvrté Rusko mají náskok tří bodů.

Proto je světový šampionát blízko. Pokud v neděli v Bosně, proti poslednímu týmu tabulky, Češi uspějí, o šampionát by už neměli přijít.

Zbývá udělat poslední krok.