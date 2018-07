Čeští baseballisté otestují, jak jim jde americké myšlení

„V Evropě se ke světové špičce nedostaneme, s trochou štěstí si jednou za dva roky zahrajeme s Nizozemskem. Tyhle zápasy jsou pro nás důležité, abychom se posunuli dál,“ vyzdvihuje Martin Schneider, jenž je jedním z osmi brněnských Draků v českém týmu.

Tchaj-wan, pro něhož bude série přípravou na nejprestižnější evropský turnaj v Haarlemu, dorazí na jih Moravy po pěti letech. Při předchozí přestávce všechny tři tehdejší duely suverénně ovládl.

„Tehdy začalo docházet k reorganizaci celé naší baseballové kultury, trenér Mike Griffin do nás začal vtloukat americký přístup a mentalitu. Snažíme se být silovější na pálce, a hlavně se jinak připravovat na zápasy se silnými soupeři. Dřív jsme šli do zápasu s tím, že uděláme maximum a uvidíme. Teď neřešíme, kdo proti nám stojí, a snažíme se vyhrát. Víme, že v Evropě jsme schopni porazit kohokoliv, a snažíme se co nejvíc přiblížit světové špičce,“ sděluje Schneider.

Češi, které příští rok čeká mistrovství Evropy a olympijská kvalifikace, se minulý týden naladili třemi výhrami nad Německem. Duely s Tchaj-wanem začínají v pondělí, úterý a ve středu od 19 hodin, ve čtvrtek o dvě hodiny dřív.