Mekbib a Sermeová poprvé vyhráli český šampionát ve squashi

„Prožil jsem dva nejlepší týdny svého života, co se týče squashe. Vyhrál jsem turnaj PSA v Torontu a nyní domácí mistrovství,“ uvedl v tiskové zprávě Mekbib, který po osmi letech sesadil z trůnu Koukala.

Do finálového duelu proti týmovému kolegovi z brněnské Viktorie Švecovi vstoupil mnohem lépe, po dvou vyhraných setech vedl 10:7 ve třetím. Jenže Švec vyhrál pět míčů za sebou a sadu získal pro sebe.

„Zápas jsem chtěl rychle zakončit, což byla hloupost. Kdybych zůstal při tom, jak jsem hrál, jeden z mečbolů bych využil. Martin chytil druhou slinu a vycítil šanci,“ prohlásil Mekbib, který si následný čtvrtý set pohlídal a po 49 minutách se mohl radovat z titulu.

Po čtyřech účastech ve finále získala první titul Sermeová. Porazila Kolářovou, která útočila na pátý triumf. „Je to obrovská úleva, že to konečně vyšlo. Pomůže mi to hlavně psychicky v dalších zápasech,“ řekla Sermeová.

Nejtěžší moment ve finálovém zápase prožila v páté sadě, kdy vedla 10:5 a měla několik mečbolů. Z této situace se stejnou soupeřkou předloni prohrála. „Když jsem viděla její úsměv, snažila jsem se na to nemyslet. Naštěstí se tuhle hroznou zkušenost podařilo konečně přebít tímto vítězstvím. Titul pro mě hodně znamená,“ prohlásila Sermeová.