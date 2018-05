Kreuziger, Štybar, Saganové. Vary zažijí boj o tituly v časovce

Chybět by neměla ani další esa - Jan Bárta nebo poslední slovenský šampion silničního závodu Juraj Sagan. S největší pravděpodobností přijede i jeho bratr Peter Sagan, showman světové cyklistiky. Česká a slovenská elita se ukáže 21. června při časovce v Karlových Varech. O víkendu 23. a 24. června se pak v Plzni a okolí pojedou silniční závody.

„Cyklistika je v Česku velmi populární a v Plzni a Karlových Varech jsou skvělí sportovní fanoušci. Proto věříme, že závodníky přijde podpořit co nejvíc lidí a vytvoří atmosféru, na kterou budou sportovci dlouho vzpomínat,“ řekla Michaela Kreuzigerová, ředitelka šampionátu. „Mít na dosah ruky hvězdy světové cyklistiky a vidět je v plném výkonu je úžasný zážitek. Navíc připravujeme doprovodný program se zábavou pro celou rodinu.“

Diváky čekají atraktivní okruhy

Nejprve se nejlepší čeští a slovenští cyklisté a cyklistky v pěti kategoriích představí v Karlových Varech při časovce. Ve čtvrtek 21. června odstartují na dvacetikilometrový okruh z Divadelního náměstí nejprve v 9.30 hodin juniorky, po nich vyjedou ženy a následně junioři. Odpoledne ve 14.00 hodin přijdou na řadu muži v kategoriích do 23 let a Elite, které čeká 40 kilometrů. Poslední vlna závodníků přijde na řadu v 16.30 hodin.

O víkendu se šampionát přesune do Plzně. Startovat a finišovat se bude u Obchodního centra Plzeň na Rokycanské ulici, kde bude probíhat doprovodný program pro celou rodinu. Šestnáctikilometrový okruh povede přes Červený Hrádek, Dýšinu, Kyšice, Letkov a Božkov. V sobotu odstartují v 9.30 hodin juniorky a ženy, které čeká pět okruhů. V 15.00 hodin se na trať dlouhou 112 kilometrů vydají junioři. V neděli od 10.30 hodin pak čeká porce 12 okruhů a 192 kilometrů muže v kategoriích Elite a do 23 let.

„Dost podstatná část trati je otevřená, takže tam bude foukat z boku a půjde o zajímavý okruh vybízející k aktivnímu závodění,“ popsala Michaela Kreuzigerová. „Při přípravách závodů se opíráme o výbornou spolupráci s obcemi, městy i kraji a pokusíme se co nejvíc snížit dopad uzavírek kolem trati. Založili jsme také e-mailovou adresu dobrysoused@silnice2018.cz, kde nás mohou obyvatelé dotčených obcí kontaktovat s dotazy nebo s různými podněty.“

Dobrovolníci hvězdám na dosah

Šampionát, kterého se zúčastní zhruba tři stovky závodníků, nabízí možnost dostat se blízko k cyklistickým hvězdám i v jiné roli. „Každá velká sportovní akce stojí na pomoci nezištných a schopných lidí, kteří se zapojí do dobrovolnického programu. Nejinak je tomu v našem případě. Potřebujeme až pět stovek dobrovolníků, kteří se v průběhu tří dnů prostřídají,“ uvedla Michaela Kreuzigerová.

Organizátoři hledají dobrovolníky pro pomoc se zajištěním bezpečnosti na trati, s organizací na parkovištích, při medailových ceremoniálech, v zázemí pro závodníky, s informačním servisem pro fanoušky a diváky, s podporou pro novináře v tiskovém středisku nebo pro hosty závodů. „Hledáme ochotné, pozitivní a spolehlivé lidi s čistým trestním rejstříkem. Nabízíme oficiální triko šampionátu a stravu a pití. Předpokládané pracovní vytížení je osm hodin denně v jednotlivých dnech šampionátu. Dobrovolnická zkušenost je nejen příležitostí, jak potkat zajímavé lidi a zažít něco nového, ale také jak získat skvělou zkušenost například do studijního či pracovního života,“ dodala Michaela Kreuzigerová.