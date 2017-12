Házenkářky Mostu zdolaly Slavii a získaly po roční pauze Český pohár

„Poučili jsme se, loni jsme si mysleli, že to půjde samo, a letos jsme se na to úplně jinak připravili. Měli jsme velmi dobré vstupy do zápasů, což bylo naše předsevzetí. Postupně pouštíme mladé dorostenky do hry, chceme, aby dostávaly prostor co nejvíce minut a zažívaly i takovéto těžké zápasy,“ řekl trenér Mostu Peter Dávid.

Finálový zápas se od počátku nesl v režii mosteckého týmu. Slávistky za ním v interligové tabulce zaostávají jen o bod, ale po úvodních deseti minutách pohárového finále už prohrávaly 2:7 a do poločasu dostaly dvacet gólů.

Naopak mostecká brankářka Dominika Müllnerová se i po změně stran blýskla několika skvělými zákroky a Most po pětigólové šňůře zvýšil na 27:16. Tím naděje Pražanek na obrat a zisk jubilejního desátého Českého poháru definitivně zhasly, slávistky už ve zbytku zápasu mohly bojovat jen o snížení rozdílu ve skóre.

„Mrzí mě, že jsme nevydrželi být důstojnějším soupeřem delší část zápasu. Vlastními chybami jsme si v prvním poločase nechali soupeřky utéct a Most má natolik kvalitní, vyrovnané a vyzrálé družstvo, že dohnat je pak je strašně těžké,“ uvedl kouč Slavie Richard Řezáč. „Za deset dní se s Mostem utkáme znovu a dnes jsme viděli, že se s nimi hrát dá, ale musíme předvést výkony na sto deset procent,“ doplnil.