Semifinále poháru nabídne brněnské derby a duel Nymburka s Hradcem

„Všichni soupeři ve Final Four jsou vyrovnaní a bylo těžké si vybírat soupeře. Tím, že to vyšlo na brněnské derby, to alespoň bude atraktivní pro diváky. Navíc máme KP co vracet za vysokou ligovou porážku,“ řekla na dnešní tiskové konferenci k losu pivotka Žabin Pavla Švrdlíková.

Hlavním favoritem na celkové vítězství v poháru je Nymburk, který je vedle Žabin a USK Praha jediným týmem, který už dokázal pohár vyhrát. A to v roce 2016. Nyní je v lize druhý, když dokázal porazit všechny soupeře z Final Four.

„Hrajeme doma, jsme zatím druzí a nemám rád alibi, takže já věřím, že vyhrajeme, jinak bych tu práci nemohl dělat,“ řekl trenér Nymburku a guvernér ŽBL Daniel Kurucz.

„Všechny týmy jsou vyrovnané, domácí prostředí může být výhoda, ale také svazovat. Uvidíme, jak to dopadne. Ale věřím, že se ve finále utkáme s KP Brno, které soutěž ještě nevyhrálo a mohlo by tak mít velkou motivaci, což by slibovalo atraktivní souboj,“ dodal.

Semifinálové polabské derby s Hradcem potěšilo nymburskou kapitánku Alenu Huňkovou, která si právě Lvice přála. „Dá se říct, že je to také derby. V této sezoně jsme je už porazily, takže máme nad nimi v hlavě navrch. Umíme na ně hrát, navíc máme dvě velmi dobré pivotky, které nám proti nim určitě pomohou,“ řekla Huňková.