Volejbalistům Liberce stačí k postupu do Final Four vyhrát dva sety

V prvním utkání totiž vyhráli v Příbrami před dvěma týdny 3:1 a v dnešní domácí odvetě jim tak k posunu do elitní pohárové čtyřky stačí vyhrát dva sety. Pokud by Příbramští zvítězili 3:0 nebo 3:1, na řadu by přišel stejně jako v evropských pohárech rozhodující zlatý tie-break.

„Nesmíme nic podcenit, protože jsme hned dva dny po vítězném pohárovém utkání v Příbrami prohráli v extralize nula tři. To jsme ale nehráli vůbec dobře a vyrobili spoustu nevynucených chyb,“ upozornil Michal Nekola, liberecký kouč.



„Tuhle porážku každopádně chceme v domácím prostředí napravit a postoupit do semifinále Českého poháru, který je pro nás jedním z vrcholů sezony. Věřím, že když v odvetě předvedeme náš standardní výkon, tak bychom měli přes Příbram postoupit.“

Kromě smečaře Kriška má trenér Nekola k dispozici kompletní kádr.

Čtvrteční odveta čtvrtfinále poháru mezi Libercem a Příbramí začne v hale Dukly v 18 hodin a fanoušci mají vstup zdarma.