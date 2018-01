Házenkáři Plzně zdolali Karvinou a po dvaceti letech vyhráli Český pohár

Karviná, která naposledy získala pohár předloni, dokázala po vyrovnaném poločase držet krok ještě deset minut. Pak už jí ale favorizovaný západočeský soupeř začal ve skóre nezadržitelně unikat.

Poslední karvinský gól vstřelil ve 44. minutě Brůna, který snížil na rozdíl tří branek. Potom již plzeňský brankář Štochl neinkasoval a jeho spoluhráči zakončili zápas sérií devíti gólů.

„Dokázali jsme po semifinále dobře zregenerovat. Oslavy ale veliké nebudou, už o víkendu se hraje extraliga,“ řekl na svazovém webu plzeňský trenér Michal Tonar.

Vloni Plzeň podlehla v pohárovém finále Lovosicím 17:21. „Je to dvacet let, co jsme naposledy získali tuhle trofej. Chtěl jsem ve finále uspět už jenom z toho důvodu, že jsme v loni ve finále prohráli jak v extralize, tak i v poháru,“ prohlásil brankář Jan Štochl.