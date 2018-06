Boj o mistrovství světa je tu. Čeští házenkáři chtějí zarmoutit Rusko

Češi na ME v Chorvatsku vyrovnali nejlepší výsledek samostatné reprezentace na velké akci. Zatímco na Euro se národní celek probojoval v pěti z posledních šesti pokusů, kvalifikace na světový šampionát se mu nedaří - uspěl totiž jen v jedné z předchozích pěti.

Úvodní zápas play off mezi Českem a Ruskem začne v Plzni v pátek ve 20 hodin.

Na minulé MS předloni reprezentanti nepostoupili těsně o jediný gól a mezi světovou elitou za uplynulých deset let startovali jen v roce 2015 v Kataru. Právě tam český celek naposledy hrál s Ruskem. V Prezidentském poháru pro týmy, které nepostoupily ze skupiny, Češi zvítězili 32:30.

Sborná v 90. letech získala na světovém i evropském šampionátu zlato, v poslední době však zažívá ústup ze slávy. Rusové letos dokonce nestartovali na mistrovství Evropy, tamní svaz má ale velké ambice vrátit se mezi elitu.

Momentky z dosud posledního utkání českých házenkářů proti Rusku.

„Je to těžký soupeř. Samozřejmě ruská házená má obrovskou tradici a mají velký zájem se vrátit zpátky na mistrovství, kde v posledních letech chyběli. Tak jako my udělají maximum pro to, aby postoupili. Oba týmy mají velkou šanci postoupit a myslím si, že série bude vyrovnaná,“ řekl novinářům trenér Kubeš.

Rusové mají ve svém středu urostlé hráče, takže se dá očekávat hodně silová házená. „Výškovou převahu má proti nám v Evropě každý tým, to pro nás není žádná změna. Spíš si myslím, že to v mnoha situacích může být pro nás v útočné fázi spíš výhoda než nevýhoda,“ mínil Kubeš.

Češi věří, že si udrželi formu z lednového Eura. „Musíme hrát všichni tak kvalitně jako na šampionátu a soustředit se na taktické pokyny, které nám tady trenéři lijí do hlav. Nesmíme se bát, musíme si věřit a jít do zápasu s tím, že je porazíme,“ prohlásil lídr defenzivy Pavel Horák.

Trenérům chybějí zranění pivot Leoš Petrovský s brankářem Martinem Galiou, takže se do reprezentace nečekaně vrátil gólmanský veterán Petr Štochl, který by se měl v play off rozloučit s kariérou.

Světový šampionát budou prvně v historii hostit dvě země - Dánsko a Německo. Jistotu účasti na turnaji mají obhájce titulu Francie, obě pořadatelské země a úřadující evropský šampion Španělsko.