Udělá si Veselý hezkou vzpomínku? Češi sázejí na generační souhru

„Odehrál jsem jenom nějakých deset minut, před zápasem jsem tři dny marodil se zády. Ale byl jsem rád, že jsem vůbec nastoupil a že jsme vyhráli. Teď jenom doufám, že si Veselka na arénu udělá hezčí vzpomínku a že budeme oba na vítězné straně,“ věřil Pumprla.

Ve čtvrtek od 18 hodin proti Rusku by to mohlo vyjít i díky tomu, že v pondělí, jako vůbec poslední, dorazil na sraz i další euroligový zástupce v českém týmu: pivot Ondřej Balvín.

Jeho zaměstnavatel, španělská Gran Canaria, dělal drahoty a Balvína společně s dalšími hráči, kteří chtěli svým reprezentacím pomoci v dalším kvalifikačním okně, pustil až v nejzazší možné chvíli. Pro 217 centimetrů vysokého obra, který byl v základní skupině pro Česko klíčovým mužem, však při rozhodování, zda přijet, hrálo ještě důležitější roli zdraví.

„Na začátku přípravy jsem si poranil stehno, ale naštěstí to nebylo nic vážnějšího. Asi pět dní jsem byl mimo, začal jsem trénovat minulý týden. Odehrál jsem pak i dva přípravné zápasy, cítil jsem se fit na sto procent a řekl jsem si, že přijedu,“ líčil 25letý Balvín.

Česká nominace Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Washington), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Nymburk) Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Blake Schilb (Chalon) Pivoti: Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul), Patrik Auda (Pistoia), Ondřej Balvín (Gran Canaria), Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk) Realizační tým: Ronen Ginzburg (trenér), Petr Czudek, Jan Pospíšil (asistenti)

Že Balvín neodehrál přáteláky v Hamburku proti Itálii a Turecku? To by ve střetnutí s Rusy nemělo vadit. S oběma velkými posilami, především se Satoranským, se dobře zná.

„Souhra mezi Satym a Veselkou je automatická, už od juniorů spolu nastupovali mockrát. Ale když se dostali na tréninku na hřiště Saty s Ondrou, bylo vidět, že to ladí i jim. Potom, co Saty nahodil balon na koš a Ondra zasmečoval, Saty vyřvával na celou halu: Sevilla je zpátky! Tohle se nezapomíná,“ připomněl Pumprla společné angažmá Satoranského s Balvínem ve španělském klubu. „Snad se k tomu ve hře dostanou,“ doufal Pumprla.

„S Honzou jsme si pod košem schopní vyhovět. Se Satym se známe taky, hráli jsme spolu čtyři roky. Oba víme, co ten druhý umí, neměl by v tom být velký problém. Ale samozřejmě by bylo lepší mít za sebou společný zápas,“ uvažoval Balvín.

Ruská nominace Rozehrávači: Jevgenij Baburin, Dmitrij Chvostov (oba Kubáň), Ivan Uchov, Michail Kulagin (oba CSKA Moskva) Křídla: Alexej Šved (Chimki), Sergej Karasjov (Petrohrad), Vitalij Fridzon (Kubáň), Semjon Antonov, Nikita Kurbanov (oba CSKA Moskva) Pivoti: Vladimir Ivljov (Kubáň), Nikita Balašov (Panevežis), Arťom Klimenko (Kazaň) Realizační tým: Sergej Bazarevič (trenér), Sergej Bykov, Saša Grujič (asistenti)

Aby fungovala osa vrstevníků Satoranský-Veselý-Balvín, ale i zbytek týmu, který se postaral o vynikající výchozí pozici v návazné kvalifikační skupině K (Češi jsou v ní druzí s bilancí 5-1), bude v zápase s Ruskem důležitější než kdy jindy.

Nehledě na to, že hosté v aréně nasadí nadupanou sestavu v čele s Alexejem Švedem z Chimek, mají také „nůž na krku“. Následující dva mače potřebují vyhrát, aby pojistili svoje aktuální třetí místo. Právě tři nejlepší celky skupiny přitom postoupí na šampionát do Číny.

„Mně je ale jedno, proti komu hrajeme. Chceme zkrátka vyhrát. Pro diváky to možná bude ‚spešl‘, čím víc fanoušků, tím líp. Ale my všichni víme, o co se hraje, o motivaci máme postaráno,“ poznamenal Balvín.

Jestliže Češi vpodvečer uspějí a následně zvládnou i nedělní zápas v Bosně a Hercegovině (od 20 hodin), získá vidina mistrovství světa velmi zřetelné obrysy.