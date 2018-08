Kotník, horečka a mladí Češi jsou outsidery. Naděje na postup však žije

Výběr na úvod šampionátu hladce přehrál slabší výběry Lucemburska a Islandu, pak prokázal kvalitu výhrou 85:74 nad Izraelem.

Po dni pauzy však Čechům nevyšel duel s nejsilnějším týmem skupiny Nizozemskem (58:74) a následně bylo třeba ve středu přehrát domácí Makedonii. To se podařilo v poměru 70:63 a Češi díky minitabulce s Nizozemskem a Izraelem přeskočili Izraelce v boji o druhou postupovou příčku.

„Měli jsme lehčí soupeře na začátku, díky čemuž jsme se dostali do herní pohody a získali zdravé týmové sebevědomí kolektivní hrou. To nám pomohlo v zápase proti Izraeli. Pak přišel den volna, dlouhé čekání na asi nejtěžšího soupeře ve skupině, fyzický tým Holandska. Nevyšel nám vstup, slabá obrana a zbrklý útok nás srážely do kolen. Jako mávnutím proutku jsme byli bez sebevědomí. I tak jsme uhájili druhou pozici v minitabulce proti Izraeli a se štěstím jsme v těžké skupině druzí,“ hodnotí Bartoň, sám dlouholetý reprezentant a vítěz Euroligy s Barcelonou.

V klíčovém duelu o postup už v první půli český tým prohrával o dvacet bodů. Pak sice přišlo zlepšení, na obrat už bylo ale příliš pozdě. I tak Bartoň a spol. přesně věděli, o kolik si mohou dovolit prohrát, aby udrželi druhou příčku před Izraelem.

„Šest minut před koncem zápasu jsem si vzal oddechový čas a řekl jsem klukům číslo, které potřebujeme na postup, a to, že potřebujeme prohrát maximálně o šestnáct bodů. V tu chvíli to bylo o patnáct, takže to byly až do konce velké nervy. Z pozice trenéra jsou to však nervy skoro pořád, člověk se ale musí soustředit a myslet pozitivně,“ pokračuje Bartoň, který v průběhu sezony v Barceloně působí u dorostenců a u béčka.

Zápas s Makedonií sice Čechům definitivně zajistil postup do čtvrtfinále, přinesl ale také nepříjemné zprávy. Už před duelem onemocněl střelec Viktor Tělecký, po pěti minutách zápasu si poranila kotník hlavní opora týmu Vít Krejčí.

„Tělecký zřejmě na turnaji už nenastoupí, protože má vysoké horečky, a Krejčí na tom taky není zcela dobře, pobolívá ho kotník i koleno. Po Makedonii máme den volna, tak snad ho dá náš fyzioterapeut dohromady,“ řekl k zdravotním potížím Čechů manažer týmu Pavel Burda.

„Nevypadá to dobře ani s Viktorem, ani s Vítkem. Budeme to muset řešit pár hodin před utkáním. Musíme mít vymyšlené všechny varianty a podle toho stanovit vše okolo. Vyžaduji naprosté soustředění všech ostatních hráčů. Možná že pozice outsidera a absence dvou hráčů pomůže vyvolat pozitivní a bojovný efekt u ostatních. Pořád je to kolektivní sport a vyhraje nejlepší tým,“ dodal Bartoň.