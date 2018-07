Vítězná sestava se nemění, na Bulharsko vyběhne páteční dvanáctka

Ale ani v pondělním utkání v pardubické areně nepůjde o málo. Češi mají kvalifikaci velmi dobře rozehranou, když z dosavadních pěti zápasů padli pouze nejtěsnějším možným rozdílem na Islandu.

I když mají první místo ve skupině v kapse, dva body by se jim do dalšího boje o světový šampionát náramně hodily. Do další fáze si totiž týmy přenášejí všechny dosažené výsledky, tedy i s týmem, který ze skupiny nepostoupí.

V pondělí půjde navíc o souboj aktuálního lídra skupiny F s celkem na druhém místě. Je ovšem nutné dodat, že za českým týmem je situace mimořádně vyrovnaná. Tři týmy jsou totiž seřazeny s bilancí 2-3. S jistotou se tak dá říct, že kdo z trojice Finsko, Island a Bulharsko svůj zápas vyhraje, ten postoupí.

Bulhaři mohou jít dál i v případě prohry, a to pokud Finsko přehraje Island. I Finům by stačila k postupu prohra v případy, pokud Bulhaři v Pardubicích neuspějí. To je také cíl českého týmu, který už vyhlíží další šest kvalifikačních zápasů.

Jelikož by do druhé fáze rád postoupil s jedinou prohrou, trenér Ronen Ginzburg nominoval k zápasu stejnou dvanáctku hráčů, která zvládla těžký zápas proti silnému Finsku. Mimo sestavu tak ze stávající čtrnáctky reprezentantů zůstali Michal Mareš a Šimon Puršl.

Bulhaři do České republiky přiletěli pouze s jedenácti hráči, ale zase budou moct spoléhat na svou největší hvězdu Sašu Vezenkova. Bývalý hráč euroligové Barcelony je s 18,3 bodu na zápas nejlepším bulharským střelcem.

Do České republiky nepřicestoval zraněný Čavdar Kostov. Oproti prvnímu vzájemnému utkání bude Bulharsku chybět rozehrávač Dee Bost, který v tomto okně nereprezentuje.

Zápas začíná v pondělí v 18 hodin a netradičně ho přímým přenosem přenáší ČT2.