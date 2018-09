ONLINE: Čeští basketbalisté hrají v Bosně, výhra znamená postup

Češi se po čtvrteční výhře nad Ruskem dělili o vedení v tabulce s Francií s bilancí šesti výher a jediné porážky.

ONLINE: Bosna a Hercegovina - Česko 20.00 - sledujte utkání druhé fáze kvalifikace o mistrovství světa

K tomu, že jistotu mohou mít už čtyři kola před koncem kvalifikace, jim pomohly nedělní výhry Ruska nad Bulharskem 77:73 a Francie nad Finskem 83:67.

Úspěch nad Bosnou by svěřence trenéra Ronena Ginzburga opět dotáhl na čelo skupiny K. Třetí Rusko a čtvrté Finsko mají nyní bilanci 4:4. To znamená, že i kdyby Češi už všechna čtyři zbylá utkání prohráli, mohou se na ně maximálně dva týmy dotáhnout a vytvořit tak minitabulku. Jeden z těchto týmů však bude Finsko nebo Bulharsko a s nimi Češi oba zápasy vyhráli. O postup už by tak nemohli přijít ani teoreticky.

V Bosně chtějí čeští basketbalisté potvrdit dobrou formu a využít nejsilnější sestavu s Tomášem Satoranským a Janem Veselým, která dovedla tým k výhře nad Ruskem 80:78. Domácí se budou opírat zejména o pivota Jusufa Nurkiče, působícího v Portlandu.

Čechy provázejí na cestě na Balkán potíže. Měli náročné cestování, protože ve Vídni nestihli své letadlo do Sarajeva. Někteří hráči národního celku jsou nemocní. A v hlavním bosenském městě na ně čekala stařičká hala s vymlácenou palubovkou. Stojí proti nim také publikum, dodávající Bosňanům energii.

.