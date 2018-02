České basketbalistky svedou s Belgií boj o první místo v kvalifikaci

Češky pod novým trenérem Štefanem Svitkem v listopadu do kvalifikace dobře vstoupily dvěma vysokými výhrami v Německu (89:56) a doma nad Švýcarskem (62:35).

Stejně si ale vedla Belgie, která přehrála Švýcarsko 85:56 a Německo deklasovala 103:60.

Nyní si oba celky zahrají o vedení ve skupině, přičemž první místo zaručuje přímý postup na šampionát. Dál půjde i šest z osmi týmů na druhých místech. Češky by rády vyhrály, aby v závěrečných dvou zápasech ve Švýcarsku a Belgii nebyly pod tlakem.

„Výsledky zatím máme podobné. Je to podle mě padesát na padesát. Jasně že Belgičanky jsou podle loňských výsledků mírným favoritem, ale naše hráčky si uvědomují, o co se v reprezentaci hraje, a věřím, že domácí prostředí nám pomůže,“ řekl trenér Svitek.

Belgie loni zazářila na mistrovství Evropy v Praze, kde prohrála jen s vítězným Španělskem a získala bronzové medaile. Tři zápasy sehrála právě na Královce, takže ji nečeká neznámé prostředí.

„Je to favorit skupiny. Má opravdu kvalitní kádr, ale můžeme je potrápit a překvapit. Na Královce se může stát cokoli, protože je to taková atypická hala. Když do toho dáme srdíčko a pomlátíme se s nimi, může to vyjít. Bylo by to super, protože bychom si tím pojistily místo na mistrovství Evropy,“ řekla jedna z nejzkušenějších hráček Romana Hejdová.

Komplikací pro český výběr bude absence pivotky Kii Vaughnové, která bude kvůli zdravotním potížím připravena až na středeční duel s Německem. „Kia bude chybět hodně, protože má pod košem respekt. Bude chybět na doskoku, kde je jistotou. O to více budeme muset o doskoky zabojovat my ostatní. A nejen pivotky, ale celý tým,“ řekla Alena Hanušová.

Belgii pod košem chybí pro změnu Ann Wautersová, čtyřnásobná vítězka Euroligy není k dispozici kvůli operaci kolena. „Wautersová je velmi zkušená hráčka a určitě jim bude chybět na hřišti i mimo něj. Ale to je jejich problém, my se musíme vypořádat se svými,“ uvedl Svitek.

O to důležitější bude uhlídat hlavní hvězdu belgického výběru Emmu Meessemanovou, pivotku Jekatěrinburgu, která je s průměrem 28,5 bodu na utkání druhou nejlepší střelkyní dosavadního průběhu kvalifikace.

„Dokáže najet i hrát individuálně pod košem. Dokáže vybíhat do brejků, nahrávat, prostě kompletní hráčka. Tu kdyby se nám povedlo ubránit, tak máme napůl vyhráno. Ale i na perimetru mají kvalitu. Spíš než útok bude klíčová naše obrana,“ míní Hanušová.

Marjorie Carpreauxová, Julie Vanloová, Emma Meessemanová a Jana Ramanová (zleva) z Belgie slaví výhru nad Německem.

Dalším nebezpečím je křídelní hráčka Kim Mesdaghová, která má v kvalifikaci průměr 17 bodů a 3,5 trojky na utkání. Hru tvoří Marjorie Carpréauxová s osmi asistencemi na utkání.

„Je to jejich klíčová hráčka. Nedává body, ale rozhazuje to na ty dlouhé. Na to se musíme připravit a nenechat se rozhodit jejími fintami. Když přenese do hry to, co nacvičujeme v tréninku, tak bychom je měly na všech postech převyšovat. Alespoň v to doufám,“ řekla kapitánka Kateřina Elhotová.

Reprezentantky věří, že hala bude opět vyprodaná jako proti Švýcarsku, kdy byla na utkání výborná atmosféra.

„Užívala jsem si to a věřím, že to bude stejné v dalších dvou zápasech. Že nás lidi zase přijdou podpořit,“ řekla rozehrávačka Kateřina Bartoňová. „Kdybychom vyhrály, tak by to bylo perfektní. Ale všichni si uvědomujeme, že to nebude jednoduché jako předchozí zápasy, protože Belgie má opravdu kvalitní tým. Ale dáme do toho všechno a uvidíme,“ dodala.