Musím jen chválit, oceňuje kouč jízdu českých volejbalistek Evropskou ligou

„Že skupinu Evropské ligy zvládneme bez porážky, nikdo nečekal. Je to výborný výsledek,“ řekl reprezentační trenér Zdeněk Pommer. „Holky se přesvědčily, že jsou na dobré cestě. Když dobře trénují a makají, tak se výsledky dostaví. Musím je jen chválit.“

Dobrá cesta znamená poctivou přípravu?

Ano. Trochu jsme změnili herní styl. Některé hráčky skončily, ale stejně jako loni se chceme prezentovat útočným systémem. Chceme naši hru stavět na dobrém příjmu a dobré obraně, propojené mezi hráčkami na síti a v poli.

Museli jste měnit způsob hry i kvůli tomu, že skončila univerzálka Aneta Havlíčková?

Je pravda, že Aneta dělala těžké balony. Teď se je snažíme rozložit mezi všechny hráčky. K tomu chceme, aby i blokařky útočily, přestože po nich především požadujeme, aby toho hodně zablokovaly.

České volejbalistky Marie Toufarová (vlevo) a Andrea Kossanyiová v zápase proti Bělorusku.

Na postu univerzálky máte Gabriely Kopáčovou a Orvošovou a Marii Toufarovou. Dokážou aspoň částečně Havlíčkovou nahradit?

Nynější sérii zápasů jsme odehráli se všemi třemi univerzálkami a všechny prokázaly, že to byla správná volba. To se ale týká i dalších hráček. Máme tu holky, které už mají něco za sebou i ty, které se učí. Ty zkušenější mladším ukazují, co je to profesionalismus a dobrá práce.

Takže se vám daří družstvo omladit?

Určitě. Tým je vhodně doplněný o mladé. Hlavně mě však na hráčkách zajímá, když to řeknu s nadsázkou, ani ne to, co umějí, ale jak reprezentaci vnímají v hlavě, jak chtějí na sobě pracovat a co jsou ochotny udělat pro družstvo. To je pro mě mnohem důležitější než osmdesát bodů jedné hráčky.

Na nahrávce máte Kateřinu Valkovou a Tizianu Baumrukovou. Zvládá Valková roli jedničky, když minulou sezonu byla v národním celku trojkou?

Absolutně. Navázala na dobrou sezonu v extralize. Role jedničky se zhostila velmi dobře. Tiziana dostala větší prostor minule v Bělorusku, kde jsme obehrávaly holky, které před tím nedostaly tolik prostoru. A až na drobnosti, které pramení z jejího mládí, utkání rovněž zvládla. Obě nahrávačky musím pochválit, jak dobře dirigují hru. Ale to musím všechny.

Kde vidíte největší nedostatky?

Někdy máme slabší pasáže, tři čtyři balony bývají horší. Ale nejde vše odehrát na sto procent. Ještě musíme zapracovat na variantách útoku a mít hru postavenou na dobré obraně. Teď nás ale ve Final Four čekají těžší soupeřky stejně jako v srpnové kvalifikaci na Evropu.

České volejbalistky pozorně naslouchají pokynům trenéra Pommera.

Příští týden ve Final Four Evropské ligy v Budapešti vás v semifinále čekají Maďarky. Souhlasíte, že to jsou určitě nejpřijatelnější soupeřky, když druhou dvojici tvoří Bulharsko a Finsko?

Na jedné straně jsme Maďarky chtěli, ale budou hrát doma. Poženou je diváci. Bude to však o našem týmu, o našem přesvědčení a našem dobrém výkonu. Tím zveme na zápas české fanoušky, protože Budapešť je blízko. Naši fandové byli fantastičtí v Praze i v jižních Čechách, takže teď to je příležitost pro Moraváky, kteří to mají nejblíže.

Jak velká je šance vyhrát celou Evropskou ligu?

Vzal bych to postupně. Teď se připravíme na Maďarky. Ale víme, že Bulharky mají dobrý celek a Finky také. Tím neříkám, že Maďarky ne, odehrály i nějaké tie-breaky a i něco vyhrály, takže je nesmíme podcenit. V Evropské lize jsme ale venku odehráli kvalitní zápasy, takže se na ně pokusíme navázat.

Finalistky Evropské ligy poletí do peruánské Limy na kvalifikaci o Světovou ligu. Je to motivace?

To ano, i když je fakt, že sezona je už tak moc dlouhá. Hlavně však chceme, aby měl český volejbal co nejlepší ranking.