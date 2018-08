Odhalené soukromí tenistek. Rodinu bych nerozvedla, říká Šafářová

Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou ani trochu netěší, že ve společenských rubrikách a na sociálních sítích kdekdo mnohdy bez znalosti reálií rozebírá jejich partnerské vztahy a vynáší o nich příkré soudy.

„Není to příjemné. Kdo mě zná, tak ví, že bych nikdy rodinu nerozvedla,“ hlesla Šafářová po svém prvním utkání na US Open.

Ona totiž podle části čtenářů a diváků bulvárních listů, stránek a pořadů odloudila hokejistu Tomáše Plekance jeho manželce Lucii Vondráčkové a dvěma jejich synům.

Lucie Šafářová slaví postup do druhého kola US Open.

Jedna z nejoblíbenějších tenistek na WTA Tour je pro mnoho obyvatel Česka rázem bezohlednou potvorou. „Dostala jsem se do situace, jakou jsem vůbec nečekala,“ pravila plaše v New Yorku.

Podobně jako Strýcová náleží mezi mediálně nejvstřícnější a nejzábavnější hráčky. Chápe, že je známou osobou. A že prostě nikdy nebude tuctovou Lucií Š. „Byly bychom radši, kdyby lidé naše soukromí respektovali. Na druhou stranu beru, že to tak je, a nemůžu s tím nic dělat,“ řekla.

O rozchodu bývalého reprezentačního kapitána se zpěvačkou a herečkou, který je oběma stranami líčen odlišně, s omluvou odmítla dál hovořit.

Tomáš Plekanec

Jen k Plekancově pondělní přítomnosti u dvorce číslo 9, na němž porazila Chorvatku Martičovou, ještě podotkla: „Vzhledem k okolnostem jsem váhala, jestli mi Tomáš má jít fandit, nebo ne. Ale mám čisté svědomí, takže nebyl důvod cítit se blbě, když mě u kurtu podpoří.“

S kamarádkou, s níž předloni na olympiádě v Riu získala bronz v deblu, soucítí Strýcová. Sama se v minulosti ocitla v ohnisku bulvárního zájmu kvůli otcovým opletačkám se zákonem či při nedávné rozluce s hudebníkem Davidem Krausem.

„Vadí mi, když se řeší, s kým žiju,“ tvrdí. „Často si někdo vymyslí příběh a vydává ho za pravdu. Kolikrát mám nutkání tomu člověku zavolat a říct mu, že kecá a lže. Kolikrát si vůbec neuvědomí, že může ostatním strašně ublížit.“

Že už nechodí s Krausem, oznámila v červenci přes Instagram v připraveném prohlášení, aby uťala různé spekulace. „Jenže bulvár si z toho vytáhne každé druhé slovo a pak ho ještě třeba padesátkrát obrátí,“ lamentuje.

Vadilo jí rovněž, když ji před časem pronásledovali paparazzi a hlídkovali před jejím domem.

Tenistka Barbora Strýcová a David Kraus v roce 2016.

Tenistky si nepotřebují uměle přifukovat popularitu jako některé modelky, herečky a zpěvačky, jež se médiím často podbízejí, neb vyznávají heslo: Každá reklama je dobrá. I ta špatná.

Na kurtech se leckdy rvou do posledního dechu, pravidla jsou jasná a férová. Zato v prostředí showbyznysu se tolik nevyznají. Nevědí, jak z ožehavé situace vykličkovat, na koho se obrátit. Raději by se před září reflektorů a planou slávou skryly. Ale Šafářová i Strýcová se přesvědčily, že to není možné. Poptávka po drbech z obýváků a ložnic známých osobností neutuchá.

„Mám obavy, že Šafi to ještě odnese v dalších článcích,“ říká další hráčka Kristýna Plíšková. „Jak pozoruju, lidi spíš straní celebritám než sportovcům. A bohužel, jak je Česko malé, každá taková věc je pro ně trhák.“

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička.

Její sestra Karolína v této sféře nasbírala slušnou porci zkušeností. Kdyby brala všechny zprávy a klepy o svém partnerovi Michalu Hrdličkovi vážně, patrně by si ho nikdy nevzala. Moc si s veřejným míněním neláme hlavu. Na internetu občas vystaví společnou fotku.

Zároveň se však i ona někdy před dotěrnými fotografy, kameramany a reportéry schovává. Svatbu s Hrdličkou uspořádali v naprostém utajení v Monte Carlu.

Před zvědavostí davů české tenistky nemohou úplně prchnout. Snad leda... „Na kurt!“ říká Strýcová. „Na něm zapomenu na všechno ostatní. Tenis mi vždycky pomohl.“