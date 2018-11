Českobudějovický Šotola se dostává do formy. Sestřelil pražské lvy

Před sezonou o něm hlavní trenér René Dvořák řekl, že když má svůj den, je schopný sám porazit kohokoliv. A v sobotu to 19letý univerzál volejbalových Budějovic Marek Šotola tisícovce diváků ve sportovní hale předvedl.

I když k naprosto bezchybnému výkonu měla jeho hra proti Lvům z Prahy daleko, byl to právě on, kdo jako nejlépe bodující hráč dotáhl Jihostroj k vítězství 3:0.

„V prvním setu jsem přemýšlel nad tím, jakými směry chci a budu hrát. Bylo to jen v hlavě, snažil jsem se hrát víc do lajny. To nebylo dobré,“ uznal talentovaný mladík v dresu Jihostroje, že ho trenér René Dvořák vyměnil za Filipa Křesťana právem.

„Od druhého setu jsem to ale bušil, zjistil jsem, že do diagonály mi všechno spadne, a pak už to bylo dobré. Kdyby se mi dařilo stejně i v tom prvním setu, jsem se svojí hrou spokojený,“ dodal Šotola.

Do utkání totiž po krátkém odpočinku naskočil hned od druhé sady a znovu v základní sestavě. „Snažil jsem se bloky soupeře, co jsem dostal, vyndat z hlavy a jít do zápasu znova. Byl jsem rád, že jsem zase dostal šanci, a jsem také rád, že mi to pak šlo lépe,“ potěšilo Šotolu.

Co nejvíce rozhodovalo sobotní duel, to byly koncovky všech tří setů. Pokaždé si je Jihostroj zkušeně dokázal pohlídat. „Lvi velice dobře ztrátovali a my jsme je měli problém zablokovat, i když jsme nějaký zákrok na síti měli. Byl to těžký zápas,“ uznal domácí univerzál sílu soupeře.

Českobudějovický volejbalista Marek Šotola (vlevo) smečuje, na bloku Jan Svoboda ze Lvů Praha.

Právě Marek Šotola hrál v koncovkách posledních dvou setů velkou roli. Zejména v poslední třetí sadě sázel španělský nahrávač Budějovic Miguel De Amo prakticky jen na něj. A Šotola nezklamal.

„Miguel si to tak chtěl rozehrát, když na začátek setu dával míče jiným hráčům, aby se na mě soupeři tolik nevázali, ale v koncovce mi dal velkou šanci. Za to jsem rád,“ usmál se volejbalista, pro kterého to v sobotu bylo druhé utkání v sezoně, které téměř celé strávil v základní šestce.

„Oproti začátku ročníku, kdy mi opravdu nešlo nic a moje hra byla vážně strašná, se už pomalu dostávám do tempa. Dřív jsem nemohl trefovat údery a celkově jsem byl unavený po turnajích s reprezentací. Teď je to daleko lepší, dostal jsem se do našeho režimu,“ zmínil Marek Šotola, kterého po letošním mistrovství Evropy hráčů do 20 let vyhlásili za nejlepšího mladého univerzála v Evropě.

Servis není podle představ

Pro hlavního českobudějovického trenéra Reného Dvořáka je důležité, že si jeho tým ve vyhraných koncovkách zvyšuje sebevědomí.

„Nepodléhali jsme tlaku. Bylo také dobré, že hráči, kteří ve všech třech koncovkách přišli na hřiště, týmu pomohli. V tomto ohledu je plus, že máme tak vyrovnaný kádr. Je pozitivní, že jsme vyhráli 3:0 za tři body. Samozřejmě máme na druhé straně hodně nedostatků. Hlavně při servisu. Nevím, proč někteří hráči nepředvádí v zápasech na podání to co při tréninku. Tam jsou velice dobrá podání a kluci je umí dát i za sebou v řadě, bohužel v utkáních se nám to nedaří a pořád čekám na to, kdy se to zlomí,“ hodnotil Dvořák výkon svého celku.

Petr Michálek (červená) z Českých Budějovic smečuje, na bloku Matyáš Demar (vpravo ze Lvů Praha.

„Možná se to zdálo jako jednoduchý zápas, ale vlastně byly tři koncovky. Nedokázali jsme se suverénně dostat nad soupeře. Nakonec jsme měli trošku štěstí, kterému jsme šli samozřejmě naproti. V té koncovce jsme to vždycky nějak uválčili,“ přidal svůj pohled náhradní kapitán a nahrávač Filip Kupilík.

Podle hostujícího kouče Tomáše Pomra bylo sedmé kolo na jihu Čech pro pražský tým kruté. „Hráli jsme výborně. Myslím si, že jsme výborně bránili, byli připravení, ale máme problémy se sestavou. Ale na to se nebudeme vymlouvat. Za ten výkon, který jsme dneska předvedli, jsme si zasloužili víc než prohrát 0:3,“ řekl Pomr zklamaně.