Sebevědomější varianta české hymny od olympioniků už je na světě

Modernizací aktuální podoby písně Kde domov můj pověřili olympionici hudebního skladatele Miloše Boka, jenž skládá především filmovou hudbu. „Naše zadání bylo, aby to zapadlo do 21. století, hymna byla sebevědomější a vlastenečtější,“ upřesnil Kejval.

Nové nahrávky vznikly 4. prosince loňského roku v historických prostorách Smetanovy síně Obecního domu, nahrál je Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a nazpíval Kühnův smíšený sbor. Sólových partů se ujali Štěpánka Pučálková a Svatopluk Sem.



Ve středu 28. března byly poté hned tři varianty zveřejněny v přímém přenosu Českého rozhlasu. Poslechnout si je můžete tady.



Líbí se vám zmodernizovaná verze české hymny s dvěma slokami?

Ano 0 Ne 23

„Inovace je přirozený proces, který platí i pro umělecké tvoření. Domnívám se, že právě to ho posunuje dál,“ řekl Bok. „Jsem rád, že můžu veřejnosti předložit nějaký svůj názor, jak by to mohlo vypadat. I když jsem si byl vědomý náročnosti. Je to výbušná záležitost.“

Hlavním cílem olympioniků je především otevřít diskuzi nad aktuální podobou české hymny. „Zdvihli jsme toto téma z pohledu sportovců, jak to vidíme. Následnou diskuzi vidím v několika rovinách - mezi odborníky, historiky i sportovci,“ řekl Kejval. „Určitě s tím do parlamentu nepůjdeme,“ odmítl.

Sportovci namítají, že aktuální délka hymny (45 sekund) je příliš krátká. „V Evropě máme pravděpodobně druhou nejkratší hymnu. Průměr se pohybuje právě okolo 80 sekund,“ podotkl Kejval.

Česká národní hymna je první sloka písně Kde domov můj z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, hudbu k ní složil František Škroup.



Byla první částí hymny československé, následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýska). Jako česká hymna se užívá od rozpadu Československa na konci roku 1992, už v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř federace.

Momentka z nahrávání nové varianty české hymny. Diriguje autor úprav Miloš Bok.

Nová verze hymny vznikla také před deseti lety, kdy ji u příležitosti 90. výročí vzniku Československa zadal tehdejší premiér Mirek Topolánek. Autory úprav byli Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček, sóla nazpívali Adam Plachetka a Kateřina Kněžínková.