James může být popáté v historii nej, ale hlavním favoritem je Harden

Jako jediný z tria nominovaných si na cenu už v minulosti sáhl ten nejstarší z nich - třiatřicetiletý LeBron James. Lídr Clevelandu už vyhrál dokonce čtyřikrát, v letech 2009, 2010, 1012 a 2013. Během posledních 13 let byl vždy mezi pěti nejlepšími.

Letos by se James mohl stát nejstarším vítězem od triumfu pětatřicetiletého Karla Malona v roce 1999. Od té doby vyhrál pouze jediný třicátník - dvakrát uspěl Steve Nash.

Patnáctá Jamesova sezona patřila k jeho nejlepším, nastřádal průměry 27,5 bodů, 9,1 asistencí a 8,6 doskoku; v posledních dvou kategoriích si dokonce vylepšil osobní maxima. Vůbec poprvé odehrál všech 82 zápasů, ale své Cavaliers dostal jen na čtvrtou pozici ve Východní konferenci.

Hlavním kandidátem na nejprestižnější individuální trofej je proto osmadvacetiletý James Harden, jenž byl loni druhý. Svými 30,4 body na zápas (nejlepší ligový střelec), 8,8 asistencemi a 5,4 doskoky dovedl Houston k nejlepší bilanci v NBA a zároveň ke klubovému rekordu 65 výher.

Pětadvacetiletý Anthony Davis táhl New Orleans do play off po zranění hvězdného parťáka DeMarcuse Cousinse. Osobní rekord si vylepšil na 28,1 bodu, připojil k nim 11,1 doskoku a 2,6 bloku.

Davis se uchází také o cenu pro nejlepšího obranáře, spolu s ním kandidují i Rudy Gobert z Utahu a trochu překvapivě také Joel Embiid z Philadelphie. Na obhajujícího Draymonda Greena z Golden State se nedostalo.

Nejlepším trenérem sezony se stane buď Dwane Casey, který byl paradoxně od týmu Toronta propuštěn, nebo Quin Snyder z Utahu, či Brad Stevens z Bostonu.

Na nováčka roku kandidují Ben Simmons z Philadelphie, Donovan Mitchell z Utahu a Jayson Tatum z Bostonu.

Novináři ocenili zlepšení Victora Oladipa z Indiany, Clinta Capely z Houstonu a Spencera Dinwiddieho z Brooklynu.

Na cenu pro nejlepšího náhradníka znovu kandiduje (obhajující) Eric Gordon z Houstonu a spolu s ním Lou Williams z LA Clippers a Fred VanVleet z Toronta.

Vítězové budou oznámeni na slavnostním ceremoniálu 25. června.