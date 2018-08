Vysněný titul. A pak už nic? Nevzdám se, slibuje trápící se Wozniacká

V těch slovech bylo všechno. „Hrála mnohem chytřeji než já,“ smutnila dánská tenistka. „Přesně tak, jak jsem měla hrát já sama.“

Co by za to jiné daly: v žebříčku je pořád světovou dvojkou, směřuje na Turnaj mistryň, je dámou obletovanou pořadateli, sponzory i diváky. V dějinném žebříčku nejlépe vydělávajících tenistek je čtvrtá, jen na prize money si přišla na astronomických 31 milionů dolarů.

Jenže aktuálně se Wozniacká zároveň na grandslamech nehezky zasekla. Od chvil, kdy pozvedla trofej pro šampionku Australian Open, na nich letos má mdlou bilanci 5-3, což stvrdilo její krátké vystoupení na US Open.

Los US Open 2018 MUŽI x ŽENY

V Paříži 4. kolo, v Londýně 2. runda, V New Yorku končí rovněž po dvou zápasech. Curenková ji porazila jasně 4:6, 2:6. „Sama nevím, čím to je. Možná mi chybělo víc zápasů v létě, ale měla jsem pocit, že tréninky jsou dobré,“ dumala. „Jasně, nebyla to ideální příprava. Zároveň mi připadalo, že mám vše pod kontrolou. Jen jsem prostě dneska nebyla dostatečně dobrá.“

Celkem 67 týdnů ostatním šéfovala z pozice královny pořadí WTA, jenže na grandslamový titul čekala roky - až ji mnozí měli za panovnici bez pořádné koruny. V Melbourne to změnila, na další 4 týdny se letos vrátila do čela.

Od té doby ovšem má bilanci 26-13. Jednoduchá matematika: ze tří mačů zvládne jen dva, z čehož vyplývá, jak daleko se v turnajích (ne)dostává.

„Ale vždycky budu tvrdit, že tohle je skvělá sezona,“ vrací se k lednovému triumfu. „Bez ohledu na to, co se děje od té doby. Jsem na sebe pořád hrdá. Tohle už mi nikdo nemůže vzít.“



Že by se tedy v parném australském vedru nasytila? Že by ji porážky už tolik nehlodaly, když konečně zpražila všechny pochybovače? To Wozniacká odmítá rázně: „Jednodušší to není. Štvou mě úplně stejně.“

Co víte o US Open Vyzkoušejte si kvíz

Zároveň přiznává, že ve své hře složitěji hledá ten správný rytmus, k čemuž se poslední měsíc přidaly i zdravotní problémy. „Hlavně na trávě jsem byla zklamaná. Přišlo mi, že ve Wimbledonu hraju fakt dobrý tenis,“ vrací se k brzké londýnské prohře s Makarovovou. „Musím teď přeskupit síly, dát tělo do stoprocentního stavu. A předvést v Asii to nejlepší, co umím.“

Tak, aby rok mohla zakončit podobně dobře, jako jej začala. Duely mezi tím totiž tenistce jejích ambic a renomé příliš neodpovídají.