A teď na titulku časopisu. S trofejí usnu, líčila šampionka Wozniacká

Neskrývala radost, rozdávala úsměvy a už při rozhovoru v aréně Roda Lavera plánovala: ráda by se ukázala na titulce modního časopisu Elle. Před reportéry poté opět nezapomněla poděkovat a omluvit se Simoně Halepové, finálové soupeřce, se kterou svedla znamenitou bitvu.

„Jsou to pro mě strašně speciální chvíle. Nyní si pouze užívám pocit z vítězství,“ řekla 27letá Dánka.



Byla jste v posledním setu nervózní? Prohrávala jste 4:3 při podání soupeřky.

Upřímně, nebyla jsem vůbec nervózní. Snažila jsem se prostě ukázat, co je ve mně. Myslím, že jsem hrála dobře, agresivně.

Přemýšlela jste někdy, že tento vítězný moment po dvou nezdarech vůbec nemusí přijít?

Nevím. Samozřejmě, že když nejste stroprocentně fit a trápí vás zranění, začnete pochybovat. Během minulého roku jsem ale pochopila, že můžu na kurtu porazit kohokoli.

Vysněný grandslamový titul a navíc návrat na pozici světové jedničky. To jsou určitě příjemné pocity, že?

Je to skvělé! Sen se stal skutečností a já jsme velmi šťastná.

Před rokem a půl jste na US Open přijížděla v roli 74. hráčky žebříčku WTA. Jak náročná cesta to byla až k trofeji Daphne Akhurstové?

Skolila mě řada zranění. Začala jsem prohrávat zápasy, ve kterých jsem věděla, že bych měla vyhrát. To bylo strašně frustrující. V tréninku jsem ale pracovala velmi dobře, což se později projevilo na loňském US Open, kdy jsem došla do semifinále, potom jsem zvítězila na Turnaji mistrů. A nyní mám Daphne. Večer se spolu pomazlíme. (smích)

Znamená to, že snoubenec David má dnes smůlu?

Ne, ale nyní s celým týmem slaví. Tak uvidíme, jak dopadnou.

Připojíte se k nim?

Uvidím, nevím, jak dlouho a kde budou. Já si to užívám a slavím i v současné chvíli.

Kam si novou trofej vystavíte?

Rodiče mají doma většinu získaných trofejí (doposud Wozniacká ovládla 28 turnajů). Myslím, že pouze jednu z juniorky US Open mám v bytě v Monaku. Kam umístím Daphne zatím nevím. Vezmu si ji do bytu, kam ji dám, musím ještě vymyslet.