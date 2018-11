Nejmladší v dějinách. Patnáctiletého Turka hnalo k triumfu v Moto3 i dvojče

Kdo je Can Öncü?

Stačí zběžný pohled na konečné výsledky Red Bull Moto GP Rookies Cupu a máte jasno. V seriálu pro motorkářské naděje, kde vybojoval Filip Salač čtvrté místo, tenhle vlasatý Turek dominoval.

A záda mu navrch krylo jeho dvojče Deniz. Důkaz jejich nadvlády? Ti dva vyhráli osm z dvanácti odjetých závodů.

Bratři Öncüové jsou zkrátka nastupující hvězdy. Borci s nepřehlédnutelným talentem. A také vysmátí kluci, kteří lásku k dvoustopým vozidlům a vůni benzínu podědili po svém otci.

Ne, ten scénář rozhodně není nejoriginálnější a i kdyby ho napsali Woody Allen s Pedrem Almodóvarem, Oscara by nevynesl.

Minibiky pro dvojčata

Táta, nadšenec do motorek, koupí synkovi minibike, a ten ještě dříve než usedne do školní lavice, začne závodit. Nadšený potomek jezdí a jezdí, zlepšuje se, poráží všechny okolo. Jak vyrůstá, mění motorky za silnější a kvalitnější, až se stane na prahu světového šampionátu.

U Öncüů má jinak tuctový příběh zaprvé exotické kulisy turecké riviéry a také ještě jednu nevšední linku. Minibiky se koupily dva. Pro čtyřletá dvojčata Cana a Denize. „A od té doby nás začal táta trénovat,“ vzpomíná Can.

S drobnějším bratrem spolu léta soupeřili na nejrůznějších tratích a byl to právě Deniz, kdo v neděli do vysílačky říkal povzbudivá slova, když Can kroužil po valencijském okruhu a mířil za senzačním vítězstvím. „Zůstaň v klidu,“ nabádal ho.

Öncü, startující díky divoké kartě, dlouho jel při své premiérové Grand Prix na druhém místě, do vedení se dostal 12 kol před cílem díky pádu Itala Tonyho Arbolina.

Náhle byl v čele, k dobru měl téměř sedm sekund. Luxusní náskok uhájil, byť na mokré trati opakovaně málem spadl, a tak mohl stylově po zadním kole svého motocyklu KTM projet kolem šachovnicového praporku.

V patnácti letech a 115 dnech. Nikdo před ním nevyhrál motocyklovou Velkou cenu tak mladý. Öncü připravil o primát v historických tabulkách Brita Scotta Reddinga, kterému bylo v roce 2008 při triumfu v Donington Parku o 55 dní starší.

Vítězný debut v mistrovství světa předvedl jako první jezdec od roku 1991, kdy v Japonsku tleskali nadšení fanoušci domácímu Noburu Uedovi.

Pro Öncüa je premiérová výhra v Moto3 jen součástí cesty. Cesty za světovými tituly. „Chci se dál zlepšovat. Poté co jsem ovládl Rookies Cup, bych rád byl šampionem Moto3, pak Moto2 a mým největším cílem je proniknutí do MotoGP, kde bych také chtěl získat titul.“

Letec z turecké riviéry

Smělé cíle? Jistě, ale asi málokterý jezdec sní o čemkoliv jiném.

Can, jehož vzorem je Marc Márquez, se pokusí přetavit sny ve skutečnost už v příští sezoně, v nejslabší kubatuře Moto3 bude jezdit pravidelně.

Po okruzích bude mnohdy létat, tak jako to umí na flyboardu, jedné ze svých oblíbených radovánek.

S rodinou žije v turecké Alanye, přístavním městě na břehu Středozemního moře, jeho vody využívá vedle flyboardu také pro plavání. O tom, že voda je jeho živel, přesvědčil sportovní veřejnost o víkendu.

Kurážná jízda mu vynesla opojné chvilky na pódiu, s blaženým výrazem hýčkal trofej. Zbývá jen spekulovat, kolikrát se mu to povede v dalších letech.