Vedl a zkolaboval. Vyhrál jsem? ptal se v sanitce maratonec

Zvětšit fotografii Skotský maratonec Callum Hawkins | foto: Profimedia.cz

dub 27 2018

Tak trochu to připomíná bájný antický příběh. V něm udatný běžec Feidippidés pelášil sdělit zprávu o vítězství Řeků nad Peršany v bitvě u Marathónu do Atén, kde se slovy „Zvítězili jsme“ vyčerpáním zemřel. Právě jeho hrdinství dalo základ disciplíně maraton a určilo jeho délku - zhruba 42 kilometrů. Příběh maratonce Calluma Hawkinse z letošních Her Commonwealthu naštěstí nebyl tak tragický.