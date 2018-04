Železný muž z MLB míří do Česka. Kvůli minulosti i budoucnosti

Zvětšit fotografii Baseballová ikona Cal Ripken Jr. se opírá do své vlastní sochy. | foto: Profimedia.cz

V roce 1983 vyhrál Světovou sérii s týmem Baltimore Orioles, dvakrát získal cenu pro nejlepšího hráče Major League Baseball, devatenáctkrát se zúčastnil All Star Game. Hned v prvním možném roce byl zvolen do Síně slávy. A především drží neuvěřitelný rekord 2632 sehraných utkání v řadě. Tahle nepřekonatelná série trvala 16 let. V neděli 57letý Cal Ripken Jr., uznávaná baseballová legenda, dorazí do Plzně.