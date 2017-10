Bylo to má jediná šance, popsal Verstappen rozhodující okamžik závodu

Nizozemský pilot, který byl kometou loňské sezony a právě v Malajsii 30. září oslavil dvacáté narozeniny, neměl nejlepší start. Musel se bránit před útokem Valtteriho Bottase. Brzo nápor Fina odrazil a pustil se do Hamiltona. Stačil jeden náznak útoku, poté útok naplno a čerstvě dvacetiletý Nizozemec šel v úvodní zatáčce do vedení. A okamžitě začal lídrovi šampionátu ujíždět. To bylo čtvrté kolo.

„Měl jsem výborný výjezd z poslední zatáčky, tak jsem to zkusil. Věděl jsem, že bojuje o titul a může hodně ztratit, proto nebude hodně riskovat. S tím v hlavě jsem plánoval ten manévr,“ vysvětloval novinářům. „Strhl jsem volant na vnitřek a šel do toho. Byla to moje jediná šance,“ předpokládal Verstappen, že by už později neměl možnost dostat se před většinou suverénního Hamiltona.

Od té doby nebylo jeho vítězství ohroženo. Na kluzké trati, která po odpoledním dešti postupně osychala, dokázal lídrovi šampionátu poodjet a v druhé polovině závodu udržoval stálý náskok kolem devíti vteřin. Koncem závodu Brit zpomalil a v cíli ztrácel na Verstappena třináct vteřin. Jasné vítězství, dalo by se říct.

„Jakmile jsem byl před ním, zaměřil jsem se na výkon, na techniku a hlídal si pneumatiky. Bylo to pro mě povznášející - to se mi povedlo poprvé v kariéře formule 1. „Musel jsem si hlídat jen jezdce o kolo zpět, protože ti vám mohou občas sebrat hodně času. Jednou jsem v první zatáčce s některým málem kolidoval (předjížděl Palmera a Magnussena, kteří spolu bojovali o pozici), ale jinak jsem měl vše pod kontrolou.

Max Verstappen ovládl závod formule 1 poprvé v sezoně a po sérii smolných velkých cen, kdy kvůli nehodám nebo technickým závadám vůbec nedojel do cíle, se konečně měl z čeho radovat. V celkovém pořadí šampionátu stále hodně ztrácí. Jak na týmového kolegu Daniela Ricciarda, tak na pátého Kimiho Räikkönena z Ferrari. Ale pokud bude pokračovat v současném trendu, pět závodů je dost na to, aby se ještě posunul vpřed.