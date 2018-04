Výzva evropského šampiona v závodě tahačů Lacka: druhé dítě, druhý titul

Evropský šampion v tahačích Adam Lacko si nasadil zlatou helmu, kterou dostal za mistrovský titul, připnul si bezpečnostní pás a pak sešlápl plyn. Zarazil jsem se do sedačky, jako kdyby startoval tryskáč.



Dřepím vedle evropského šampiona, oči navrch hlavy. Už kdysi mě v Mostě vezl jiný mistr starého kontinentu Gerd Körber, ale vzpomínky vybledly. Lacko mi je hned oživuje, získávají barevný, byť díky rychlosti trochu rozmazaný nádech.



Retardér v první zákrutě je velký adrenalin, ten po startu fanoušci magnetizují svým pohledem, a také z kabiny to je zážitek. Brzdy ostré tak, že nemít čtyřbodový pás, jsem rozpláclý na předním skle jako moucha. Jen zevnitř. Ubrzdit téměř pětiapůltunový kolos vypadá v buggyře jako hračka, ale pro auto to je fuška. Brzdy se žhaví až na 700 stupňů Celsia, musí se chladit vodou. I zrychlení je fascinující, tisíc koní dokáže zázraky. Co by za to dal můj táta-kamioňák, který se s nákladem rozjížděl s neskutečným funěním.



Lacko ani během jízd pro partnery nepolevuje. „Jedu na maximum,“ hlásil. Zatáčky vybírá milimetrově přesně, aby neztratil ani setinku, některé vezme přes obrubníky. Jsou hrubé, tahač skáče a rámus se násobí.



Je úterý, v Mostě se testuje a sešlo se 13 vozů. „Ještě jsem jich tolik nezažil, to je jako na závodech,“ odfouknul si Lacko. Aspoň mi dopřává pocítit, jak to vypadá během mistrovských bojů. Ladně předjíždí ostatní, a když míříme do depa, poslušně je pouští.



Řidič tahače se startovním číslem 1 je vážně mistr svého řemesla. Je se svým vozem srostlý. Dovolí si i lehký smyk, v rychlosti 160 kilometrů za hodinu mačká čudlíky, mluví do vysílačky jakoby nic.



Tři kola jsou za námi a kolotoč končí.

Je vlastně chyba, že má roudnická Buggyra tak výborný catering, guláš v žaludku hlásí neposlušnost. Je mi šoufl. Po Lackově show jsou ze mě, tedy z Bílka, tak trochu míchaná vajíčka.

Petr Bílek