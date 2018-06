Golfista Watson vyhrál potřetí v kariéře Travelers Championship

„Myslel jsem si, že je nemožné dosáhnout na PGA na deset titulů a teď už mám o dva víc,“ řekl Watson, jenž slavil s dcerou Dakotou v náručí a za ruku držel syna Caleba. „Teď potřebuju ještě jednou vyhrát v Augustě (Masters) a bude to skvělé.“

Devětatřicetiletý Watson zahrál ve finálovém kole sedm ran pod par a k titulu mu pomohl i Angličan Paul Casey, který závěrečný den nezvládl. Na hřišti TPC River Highlands Watson vyhrál s náskokem tří ran před čtveřicí hráčů.

„Je to úžasná jízda, celá moje kariéra, ale letošní rok je výjimečný,“ řekl Watson, který už letos vyhrál v únoru v Los Angeles a jamkovku v Austinu.

Američan začal čtvrté kolo s odstupem šesti ran za Caseym. Na první devítce stáhl dvě a pět birdie přidal na druhé. Kolo ukončil parádní přihrávkou na osmnáctý green a doklepnutím do jamky. „Na šestnáctce jsem si uvědomil, že bych mohl vyhrát,“ řekl Watson, který v roce 2010 vyhrál na Travelers svůj první titul na PGA.

Znovu se v Cromwellu radoval před pěti lety, kdy porazil Caseyho v rozstřelu. „Rád bych si s ním dal play off znovu, ale nepadalo mi to a on hrál moc dobře,“ řekl Angličan, který v neděli zahrál jen jedno birdie a třikrát měl bogey.

Výhra přiblížila Watsona k účasti v letošním Ryder Cupu, duelu USA proti Evropě, který se uskuteční v září v Paříži. Předloni se totiž do vítězného amerického týmu nevešel.