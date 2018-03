Trenérské kotrmelce končí provizoriem. Brno je bez hlavního kouče

Hrající trenér Jiří Havlát následně vypomohl v jednom střetnutí, nově nastoupivší kouč Aleš Kořínek přidal šest zápasů. Už je z Králova Pole též pryč. Do konce ročníku, ze kterého zbývají odehrát tři kola, dovede mužstvo realizační tým kolem sportovního ředitele Jana Schneidera.

„Sám trenér ani nejsem, převzal jsem na sebe tuto roli vzhledem k médiím. Oficiálně je trenérem Ivan Minařík od dorostu, spolupracujeme dál s Jirkou Havlátem, s dalším trenérem Pernickým. Je to kombinace víc trenérů,“ vypočítal Schneider, na jehož bedra chaotická sezona padla.

Na poslední kola už je smířený s tím, že provizorium bez prvního muže střídačky zůstane až do konce sezony. „Trenéři obecně nejsou. Hledáme s výhledem na další sezonu, na teď už ne. Ideální to není, to si uvědomujeme,“ připouští funkcionář.

Koncem základní části zřejmě skončí i sezona jeho týmu. Poté, co Handball Brno nezvládl poslední duel s Kopřivnicí, se naděje na postup do play off posunuly do oblasti teorie.

Čtvero rozdílných obsazení místa trenéra v jedné sezoně asi nejlépe dokumentuje, jak rozháraná sezona pro brněnské házenkáře je. Byť chtěli hrát mezi prvními osmi, pohybovali se u dna.

Epizoda s trenérem Kořínkem, vyhlédnutým v prosinci, tohle tápání jen podtrhuje. „Prioritou pro nás bylo jeho zařazení k mládeži. K mužům jsme ho víceméně přemluvili. Bylo zřejmé, že u mužů jde o výpomoc,“ rekapituluje Schneider.

Kořínek s touto částí příběhu souhlasí. Plus přidává svůj vlastní díl. Dává najevo, že kdyby mužstvo, které přebíral na předposlední pozici, zvedl, asi by dokázal jeho vedení s jinými svými povinnostmi skloubit. „Jenže to se nedělo. Mnou nastavená forma práce s týmem nenesla ovoce, družstvo se neposouvalo. Nevyšlo to. Tak jsme si řekli, že zavčasu dáme prostor jiným vizím,“ řekl Kořínek.

V čem byl podle jeho názoru problém? „Chtěl jsem, aby se výrazné osobnosti z hráčského kádru podílely víc na herním projevu. Aby to nebylo tak, že trenér něco nařizuje a hráči to musí jen plnit. Možná ale byl potřeba direktivní přístup s pevnou rukou,“ myslí si zpětně.

Náraz představ na realitu jeho odchod z Brna urychlil. Přesto vedení klubu má o Kořínkovy služby dál zájem u mládeže.

Extraligový tým se po selhání s Kopřivnicí, které podlehl 29:34, bude muset smířit s provizoriem. „Nepopírá, že na hráče působí, jakým způsobem se obsazuje lavička,“ říká Schneider otevřeně. „Hráči ale věděli, když šli na Kopřivnici, že to je klíčové utkání. Předpokládal jsem, že máme dost zkušených kluků, kteří už hráli v horších situacích, že tým dokážou udržet. Nám ale chyběla disciplína, kolektivní výkon neexistoval,“ posteskl si sportovní ředitel.

Problém se podle jeho pozorování táhne delší dobu. „Výpadky byly už pod trenérem Hantákem i v dalších zápasech. Teď se ukázaly v plné nahotě. Opadne koncentrace, každý začne jet sám na sebe, chybí důslednost... a právě to rozhoduje,“ přiznal. I proto ho brzo čeká hledání nanovo.