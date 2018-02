Březinová už není zapomenutá, po návratu do Čech zaujala v reprezentaci

„Pro mě to byl skvělý start v reprezentaci. Vyhráli jsme proti Německu, což pro nás byl důležitý zápas. Mám z toho určitě kladné pocity,“ říkala po své premiéře v národním týmu Březinová, které se dařilo po všech stránkách.

„Padla mi tam první střela, to mě dostalo do pohody a pak už to šlo nějak samo,“ dodala. Hráčka, která před probíhající sezonou přišla do Hradce Králové z Itálie, kde působila v druholigovém Spezzinu, si za reprezentaci poprvé zahrála až v osmadvaceti letech.



„Vrátila jsem se po čtyřech letech ze zahraničí kvůli zranění. V cizině jsem byla tak trošku zapomenutá a když jsem se vrátila, nějaké výsledky byly a dostala jsem šanci, kterou jsem myslím celkem dobře uchopila,“ uvedla Březinová.

Zranění pat se u ní projevuje spíše o trénincích, zvládá proto trénovat pouze jednou denně. I kvůli tomu vynechá víkendový zápas Lvic v Brně proti Techniku.

Tam hradecké basketbalistky jedou po dvou nezdarech s dalšími brněnskými celky pro výhru.

„Zápasy se dají vydržet, spíše mě to limituje v trénincích. Podstoupila jsem léčbu, a proto nejspíš proti Techniku nenastoupím, zápas by se měl zvládnout. Já se budu připravovat na pohárové Final Four, kde bych měla odehrát dvě utkání za sebou, navíc nás čekají další těžká utkání,“ naznačila další plány Březinová, která dobře ví, že si její tým dvěma domácími porážkami s KP a s Žabinami Brno postavení v tabulce a následný boj o finále, do něhož se v minulé sezoně probil, ztížil.

„My jsme si tím hodně zkomplikovali postup do finále, budeme-li uvažovat tak daleko. Bohužel nám ta dvě utkání nevyšla, ale musíme se s tím poprat a všechny poslední zápasy vyhrát. Máme možnost zabojovat i proti USK Praha, ale víme, že abychom si udrželi dobrou pozici pro play-off, už můžeme prohrát pouze jedno utkání,“ zdůraznila Březinová.

Utkání v Brně sehrají Lvice v neděli od 17 hodin a budou v něm jasnými favoritkami, nastoupí totiž na palubovce posledního týmu Ženské basketbalové ligy. První vzájemný zápas v letošní sezoně podle toho také vypadal. Lvice vyhrály rozdílem třídy 102:46.