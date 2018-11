Fury touží po dalším cenném skalpu. Wilder: Knockoutuju tě, to ti slibuju

Přestože Wilder ani Fury ještě v profesionálním ringu neprohráli, jasným favoritem sázkových kanceláří je majitel mistrovského pásu Wilder.

„Jsou to přesně tři roky, co jsem přijel do Německa a nakopal do zadku Klička, a to samé udělám v sobotu s Deontayem,“ řekl Fury na středeční tiskové konferenci v Los Angeles, kde se oba boxeři osobně potkali.

A přestože o sobě v minulých týdnech mluvili s respektem, došlo i na pošťuchování a velkohubé vzkazy soupeři. „Roztrhám ho na kusy jako pitbul,“ řekl Fury. „Koukal jsem se do očí zabijáka, ale viděl jsem jen kotě,“ opáčil Wilder.

Americký boxer Deontay Wilder v souboji s Kubáncem Luisem Ortizem.

Při společném fotografování, kdy stáli proti sobě a jejich hlavy dělilo jen několik centimetrů, se slovně napadali, než se situace začala vyhrocovat. „Knockoutuju tě, to ti slibuju,“ křičel Wilder. Fury si během strkanice dokonce sundal sako a košili a také se na adresu protivníka hlasitě vyjádřil. Oba boxery museli od sebe oddělit zástupci jejich táborů a pořadatelé.

„Myslím si, že je Wilder nervózní,“ podotkl Fury. „Cítil, že na mě musí křičet a dělat všechny ty věci kolem. Věřím, že chtěl, abych ho praštil levým hákem a on pak mohl zápas zrušit. Takovou chybu ale neudělám. On ví, že nemůže vyhrát,“ řekl Fury, jenž oznámil, že část z odměny 9 milionů eur, kterou má za duel získat, věnuje na útulky pro bezdomovce, alkoholiky a narkomany.

Fury má na kontě bez prohry 27 zápasů, Wilder vyhrál všech čtyřicet, z toho 39 KO. „Už se nemůžu dočkat, až zápas začne. Cítíš moji energii? Na tuhle chvíli jsem čekal celou svoji kariéru. Přišla moje chvíle. Fury měl svůj čas, když porazil Klička,“ uvedl Wilder.

Vítěz zápasu by se měl následně utkat s Britem Anthonym Joshuou, který drží pásy šampiona organizací WBA, WBO, IBF i méně významné IBO. Ve hře by tak byly tituly všech čtyř hlavních organizací. Utkání má již i stanovený termín a dějiště - uskuteční se 13. dubna na stadionu ve Wembley.